बस्तर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों का पानी सड़क पर, नेशनल हाइवे 30 बंद - RAIN CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते सप्ताह भर से रुक रुककर बारिश हो रही है.

HEAVY RAIN IN BASTAR
बस्तर में भारी बारिश (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : August 26, 2025 at 12:23 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read

बस्तर: बीती रात से बस्तर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है. बाढ़ का पानी नेशनल हाइवे में चढ़ गया है. जिसके कारण नेशनल हाइवे 30 पूरी तरह से बीती रात से बंद है. यह हाइवे बस्तर को सुकमा से जोड़ता है.

बस्तर में भारी बारिश से एनएच बंद: लगातार बारिश से एनएच 30 में करीब 2 जगह सड़क पर पानी चढ़ गया है. इनमें एक कांगेरवेल्ली नेशनल पार्क एरिया है. जहां से एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है. वहीं वीडियो बनाने वाले यह भी कह रहा है कि बारिश का पानी सड़क पर आने से एक गाड़ी भी उसकी चपेट में आकर बह गयी है. गाड़ी और लोगों को बचाने की बात भी कही जा रही है.

बस्तर में मूसलाधार बारिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर सुकमा का संपर्क टूटा: दूसरी वीडियो नेशनल हाइवे 30 का है. जो झीरम गांव के पास का है. जहां हर साल मूसलाधार बारिश के दौरान पुल भर जाता है. आज भी पानी भरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई है.

बस्तर में लगातार बारिश जारी रहने से सड़क में जलस्तर और बढ़ने की संभावना है. इधर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को अलर्ट किया गया है. सड़क पर बल की तैनाती करके पहले ही गाड़ियों को आगे जाने से रोका जा रहा है.

बस्तर में 1 जून से 25 अगस्त तक बारिश के आंकड़े: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से बारिश के आंकड़े मिले हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक बस्तर संभाग के बस्तर जिले में 25 अगस्त तक 1039.4 मिलीमीटर बारिश, कोंडागांव में 752.1 मिलीमीटर, कांकेर में 960.4 मिमी, नारायणपुर में 980.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 947.4 मिलीमीटर, सुकमा में 755.7 मिमी और बीजापुर में 1021.8 मिमी औसत बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है.

छत्तीसगढ़ के दूसरे संभागों में बारिश की बात की जाए तो.

रायपुर संभाग में बारिश: रायपुर जिले में 701.5 मिलीमीटर, बलौदाबाजार में 606.5 मिलीमीटर, गरियाबंद में 703.2 मिलीमीटर, महासमुंद में 626.0 मिलीमीटर और धमतरी में 718.4 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हुई.

बिलासपुर संभाग में बारिश: बिलासपुर जिले में 819.2 मिलीमीटर, मुंगेली में 803.5 मिलीमीटर, रायगढ़ में 1008.7 मिलीमीटर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 695.5 मिलीमीटर, जांजगीर-चांपा में 1012.5 मिमी, सक्ती में 891.6 मिलीमीटर, कोरबा में 818.6 मिमी और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 820.1 मिमी औसत बारिश दर्ज हुई.

दुर्ग संभाग में बारिश: दुर्ग जिले में 660.1 मिमी, कबीरधाम में 585.5 मिमी, राजनांदगांव में 751.9 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1060.7 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 615.1 मिमी और बालोद में 882.5 मिमी औसत बारिश दर्ज हुई.

सरगुजा संभाग में बारिश: सरगुजा जिले में 604.6 मिमी, सूरजपुर में 935.8 मिमी, जशपुर में 851.4 मिमी,, कोरिया में 950.1 मिमी, और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 859.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.

ख़ास ख़बरें

