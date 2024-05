ETV Bharat / state

हरियाणा में लगातार तीसरे दिन पारा 47 डिग्री के पार, 11 जिलों में रेड अलर्ट, 35 KM प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी गर्म हवाएं - Haryana Weather Update

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 21, 2024, 7:59 AM IST | Updated : May 21, 2024, 9:06 AM IST

Haryana Weather Update ( Etv Bharat )

नूंह/पंचकूला: हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा है. सिरसा जिले में लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार रहा. सोमवार को सिरसा का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा. इसके अलावा करनाल में सूबे का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 24 मई तक हरियाणा में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है. हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक रविवार की तुलना में सोमवार के औसत न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि ये राज्य में सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इसके अलावा औसत अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. जो राज्य में सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था. पंचकूला में 31 मई तक पांचवी तक के स्कूल बंद: पंचकूला डीसी ने जिले के सभी सरकारी, निजी, गवर्नमेंट एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक के स्कूल 31 मई 2024 तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी गर्मी से बचाने पर विचार के बाद परामर्श गया. 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह की शिफ्ट में बुलाया गया है. नूंह में 8वीं क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी: गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नूंह उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने आठवीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त ने कहा कि हीटवेव यानी लू के चलते ये फैसला किया गया है. सभी सरकारी, निजी व एडेड स्कूलों में बाल वाटिका से लेकर आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों का 20 मई से 24 मई तक अवकाश रहेगा. एडीसी मलिक ने बताया कि सभी शिक्षक व गैर शिक्षण स्टाफ पहले की तरह स्कूलों में उपस्थित रहेंगे. इन आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, डीपीसी को दी गई है. ये भी पढ़ें- हरियाणा में गर्मी का 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, चार जिलों में रेड अलर्ट - Haryana Weather Update

नूंह/पंचकूला: हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा है. सिरसा जिले में लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार रहा. सोमवार को सिरसा का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा. इसके अलावा करनाल में सूबे का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 24 मई तक हरियाणा में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है. हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक रविवार की तुलना में सोमवार के औसत न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि ये राज्य में सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इसके अलावा औसत अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है. जो राज्य में सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था. पंचकूला में 31 मई तक पांचवी तक के स्कूल बंद: पंचकूला डीसी ने जिले के सभी सरकारी, निजी, गवर्नमेंट एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक के स्कूल 31 मई 2024 तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी गर्मी से बचाने पर विचार के बाद परामर्श गया. 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सुबह की शिफ्ट में बुलाया गया है. नूंह में 8वीं क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी: गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नूंह उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने आठवीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त ने कहा कि हीटवेव यानी लू के चलते ये फैसला किया गया है. सभी सरकारी, निजी व एडेड स्कूलों में बाल वाटिका से लेकर आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों का 20 मई से 24 मई तक अवकाश रहेगा. एडीसी मलिक ने बताया कि सभी शिक्षक व गैर शिक्षण स्टाफ पहले की तरह स्कूलों में उपस्थित रहेंगे. इन आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, डीपीसी को दी गई है. ये भी पढ़ें- हरियाणा में गर्मी का 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, चार जिलों में रेड अलर्ट - Haryana Weather Update

Last Updated : May 21, 2024, 9:06 AM IST