हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण फिर बदलेगा मौसम, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना - Haryana Weather Update

Rain Alert in Haryana ( कॉन्सेप्ट इमेज )

Updated : May 3, 2024, 9:15 AM IST

Published : May 3, 2024, 8:59 AM IST

By ETV Bharat Haryana Team

चंडीगढ़: हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है. एक तरफ मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के लिए राहत की खबर है. आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से हरियाणा में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने मई महीने का मौसम अपडेट जारी किया है. हरियाणा मौसम अपडेट: मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने की वजह से शनिवार को हरियाणा में बादल छाए रह सकते हैं. इसके अलावा कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है. शनिवार को राज्य में तेज हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का न्यूनतम तापमान औसत से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम है. इसके अलावा हरियाणा का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम है. जानें मई में कैसा रहेगा मौसम का हाल: मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में फिलहाल लू यानी हीटवेव की सूचना नहीं है. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में मई का पहला सप्ताह राहत भरा हो सकता है. वहीं दूसरे हफ्ते में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है. इसके बाद हरियाणा का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो सकता है. इसी के साथ हरियाणा में हीटवेव भी देखने को मिलेगी. ये भी पढ़ें- इस साल ज्यादा होगी गर्मी!, बचाव के लिए जानिए डॉक्टर के टिप्स - heat wave in faridabad

