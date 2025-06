ETV Bharat / state

हरियाणा में हीट वेव, अंबाला की मार्किेट पर असर, नूंह में 600 अवैध पानी के कनेक्शन कट - HEATWAVE IN HARYANA

heatwave in haryana ( Etv Bharat )

अंबाला/नूंह: हरियाणा में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है. प्रचंड गर्मी से जन जीवन प्रभावित हो रहा है. तापमान 45 के पास पहुंच गया है. हीट वेव से बाजार खाली नजर आ रहे हैं. बात अंबाला की करें तो यहां तापमान 43 तक पहुंच गया है. हीट वेव का सबसे ज्यादा असर अंबाला में हफ्ते में एक बार लगने वाली संडे मार्किट पर पड़ रहा है. जहां दुकानदार सुबह से ही अपनी दुकाने सजा कर बैठे हैं. हीट वेव का असर: हीट वेव के कारण लोगों को अपने घरों से निकला मुश्किल हो रहा है. आलम ये है कि सिर्फ जरूरी काम को लेकर ही लोग बाहर निकल रहे है. लोगों के साथ-साथ पशुओं पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है. लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि यहां पर पानी की व्यवस्था करें. ताकि राह चलते लोगों को पीने का पानी मिल सके. इतनी गर्मी में लोगों को चक्कर भी आ रहे हैं. अंबाला की मार्किेट पर हीट वेव का असर (Etv Bharat)

