दिल्ली में अगले दो दिन के लिए रहेगा हीट वेव, जाने आज कैसा रहेगा मौसम - HEAT WAVE IN DELHI FOR NEXT 2 DAYS

दिल्ली एनसीआर में 7 और 8 अप्रैल को हीटवेव की चेतावनी ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में तेज धूप और बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं. 7 और 8 अप्रैल को हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. 9 अप्रैल से थोड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार कल शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है.रिज एरिया में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा. एक दिन पहले मौसम विभाग ने आठ अप्रैल तक लू चलने का पूर्वानुमान जारी कर यलो अलर्ट जारी किया था लेकिन शनिवार को लू जैसी स्थिति नहीं रही.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रविवार को आसमान साफ रहेगा. आठ से दस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके बाद सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है. इस वजह से दोनों दिन लू चल सकती है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 150, गुरुग्राम में 136, गाजियाबाद में 200, ग्रेटर नोएडा में 204 और नोएडा में 106 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के 12 इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. अशोक विहार में 250, बवाना में 236, डीटीयू में 203, द्वारका सेक्टर 8 में 205, जहांगीरपुरी में 290, मुंडका में 288, पंजाबी बाग में 210, आरके पुरम में 229, रोहिणी में 234, शादीपुर में 277, सिरी फोर्ट में 207, वजीरपुर में 220 अंक बना हुआ है.