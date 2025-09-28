ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश का दौर थमने के बाद बढ़ने लगी गर्मी, पहाड़ों पर भी सामान्य से अधिक तापमान

शिमला: हिमाचल से मानसून विदा हो चुका है और तीन महीने तक लगातार बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है. पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है और दिनभर धूप खिल रही है. लगातार मौसम साफ रहने और धूप खिलने से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में भी तापमान एकदम से बढ़ गया है. इसके कारण पहाड़ भी गर्मी से तपने लगे हैं.

मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह सामान्य से तीन से छह डिग्री अधिक रहा. ऊना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां पारा 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. शिमला मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल-स्पीति के केलोंग और किन्नौर के कल्पा में तापमान 24.1 और 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 और 5.2 डिग्री अधिक रहा. वहीं, शिमला में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान भी ज्यादातर स्थानों पर सामान्य से दो से चार डिग्री ऊपर रहा. रात के समय पांवटा साहिब सबसे गर्म स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद धौलाकुआं में 22.7 डिग्री और देहरा गोपीपुर में 22 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.

ऐसा रहेगा मौसम

वहीं, मनाली का अधिकतम तामपान 27.6 डिग्री रहा. ये सामान्य से 3 डिग्री से अधिक है. बिलासपुर का का तापमान 35.4 डिग्री है और ये सामान्य से 4 डिग्री अधिक है. हमीरपुर का भी तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. 4 अक्तूबर को उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है.