हिमाचल में बारिश का दौर थमने के बाद बढ़ने लगी गर्मी, पहाड़ों पर भी सामान्य से अधिक तापमान

हिमाचल में कई जगह तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. मैदानों में बढ़ी गर्मी के कारण पर्यटक हिमाचल का रुख करने लगे हैं.

हिमाचल में बढ़ने लगा पारा
हिमाचल में बढ़ने लगा पारा (ETV Bharat FIEL PHOTO)
Published : September 28, 2025 at 2:50 PM IST

शिमला: हिमाचल से मानसून विदा हो चुका है और तीन महीने तक लगातार बारिश का दौर थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है. पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है और दिनभर धूप खिल रही है. लगातार मौसम साफ रहने और धूप खिलने से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में भी तापमान एकदम से बढ़ गया है. इसके कारण पहाड़ भी गर्मी से तपने लगे हैं.

मैदानों के साथ साथ पहाड़ों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है. हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह सामान्य से तीन से छह डिग्री अधिक रहा. ऊना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां पारा 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. शिमला मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल-स्पीति के केलोंग और किन्नौर के कल्पा में तापमान 24.1 और 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.1 और 5.2 डिग्री अधिक रहा. वहीं, शिमला में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान भी ज्यादातर स्थानों पर सामान्य से दो से चार डिग्री ऊपर रहा. रात के समय पांवटा साहिब सबसे गर्म स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद धौलाकुआं में 22.7 डिग्री और देहरा गोपीपुर में 22 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.

ऐसा रहेगा मौसम

वहीं, मनाली का अधिकतम तामपान 27.6 डिग्री रहा. ये सामान्य से 3 डिग्री से अधिक है. बिलासपुर का का तापमान 35.4 डिग्री है और ये सामान्य से 4 डिग्री अधिक है. हमीरपुर का भी तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. 4 अक्तूबर को उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है.

पहाड़ों का रुख करने लगे पर्यटक

मानसून के दौरान जहां सैलानियों की आवाजाही लगभग थम गई थी, वहीं अब मौसम साफ होने के कारण धीरे-धीरे पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है. विश्व पर्यटन दिवस पर सद्भावना के तौर पर पर्यटन विभाग ने शिमला-कालका टॉय ट्रेन से आने वाले पर्यटकों का शिमला रेलवे स्टेशन पर फूलमालाओं से स्वागत किया. शिमला जिला पर्यटन अधिकारी जगदीश शर्मा ने पीटीआई से बताचीत में बताया, “हर दिन हजारों सैलानी शिमला आते हैं और उनकी सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने विक्ट्री टनल, मॉल रोड और द लिफ्ट पर पर्यटकों को पर्यटन संबंधी सामग्री वितरित की.”

