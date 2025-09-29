ETV Bharat / state

गर्मी से परेशान दिल्लीवाले, बारिश के इंतज़ार में दिल्ली-NCR, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 20 सितंबर के बाद से बारिश नहीं हुई है. जिसके कारण लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. सितंबर के महीने में भी तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, हालांकि बीते दो दिनों से बादलों की आवाजाही ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है.

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में तेज धूप और उमस ने रविवार को हाल-बेहाल कर दिया. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किए गए. रविवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.



मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी दिल्ली में सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे हालांकि बारिश का कोई अनुमान नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्टार 89% तक रहेगा. 15 से 20 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. सोमवार के बाद दिल्ली के लोगों को तेज गर्मी से हल्की राहत मिलेगी. दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. दो दिनों के दौरान हल्की बूंदाबादी से तापमान में गिरावट आएगी जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.