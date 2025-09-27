ETV Bharat / state

दिल्ली में सितंबर की चिलचिलाती गर्मी, लोग बेहाल- जानें आज का मौसम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत देश तमाम राज्यों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया. लोधी रोड मौसम केन्द्र के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी तेज धूप के चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास होगा. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में शुक्रवार दिन का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.



मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह के समय मुख्य सतही हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से चलने की संभावना है, जिनकी गति 8-12 किमी प्रति घंटा तक होगी. IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 29 सितंबर तक बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.