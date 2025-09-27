दिल्ली में सितंबर की चिलचिलाती गर्मी, लोग बेहाल- जानें आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
Published : September 27, 2025 at 8:07 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत देश तमाम राज्यों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में तेज धूप के चलते शुक्रवार को अधिकतम पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया. लोधी रोड मौसम केन्द्र के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी तेज धूप के चलते दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास होगा. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में शुक्रवार दिन का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह के समय मुख्य सतही हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से चलने की संभावना है, जिनकी गति 8-12 किमी प्रति घंटा तक होगी. IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 29 सितंबर तक बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है.
प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 125 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 122, नोएडा में 112 बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI लेवल 270 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
