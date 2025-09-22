युवा ही नहीं बच्चों के भी दिल दे रहे धोखा, 100 में से 10 बच्चें नहीं पूरे कर पाते 4 साल
ह्रदय रोग की चपेट में सबसे अधिक लड़कियां, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ डेथ यानी एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट में खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 9:11 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 9:29 PM IST
भोपाल : कोविड के बाद भारत के युवाओं में ह्रदय रोग तेजी से बढ़ रहा है. 25 से 45 साल के लोग देखने में स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से वो बिना किसी चेतावनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं. लेकिन दिल की बीमारी न केवल युवाओं को बल्कि नैनिहालों को भी निगल रही हैं. ह्रदय से संबंधित बीमारियों के कारण 100 में से 10 बच्चे अपना 4 साल का जीवन भी नही जी पाते हैं. इसका खुलासा मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ डेथ यानी एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है.
ह्रदय रोग की चपेट में सबसे अधिक लड़कियां
एमसीसीडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 साल से 4 साल तक के 10.6 प्रतिशत बच्चों की डेथ ह्रदय रोग के कारण होती है. इसमें भी लड़कियों की संख्या अधिक है. साल 2022 की रिपोर्ट की बात करें, तो 1 से 4 साल तक की कुल बच्चियों की डेथ में ह्रदय रोग का कारण 10.9 प्रतिशत रहा. जबकि 1 से 4 साल तक के लड़कों की कुल मृत्यु में ह्रदय रोग का कारण 10.4 प्रतिशत रहा. यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में ह्रदय रोग से 0.5 प्रतिशत अधिक मृत्यु हुई.
5.7 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण जन्मजात विकृतियां
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक 100 में से 5.7 प्रतिशत 1 से 4 साल तक के बच्चों की मृत्यु जन्मजात विकृतियों और क्रोमोजोम संबंधी असमानताओं के कारण होती है. एमसीसीडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे 6.2 प्रतिशत लड़कों और 5.1 प्रतिशत लड़कियों की मृत्यु का बड़ा कारण जन्मजात विकृतियां और इससे जुड़े रोग हैं. इसी तरह इसी तरह एक से 4 साल तक के बच्चों के मृत्यु का एक और बड़ा कारण तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हैं. इससे भी 6.7 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो रही है.
बीमारी पता चलने पर इलाज आसान
एम्स भोपाल में ह्रदय रोग के विशेषज्ञ डॉ. भूषण शाह ने बताया, '' जन्मजात ह्रदय रोग की वजह से देश में 4 से 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु हो रही है. इसका एक बड़ा कारण जानकारी और जागरुकता का अभाव है. यदि बच्चों के ह्रदय रोग समय पर पता चल जाएं, तो इनका सरलता से इलाज किया जा सकता है. इनमें से कई मामलों में सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं होती है. हालांकि, कई गंभीर मामलों में सर्जरी करना अनिवार्य हो जाता है.''
इन लक्षणों से करें बच्चों में ह्रदय रोग की पहचान
डॉ. भूषण ने बताया कि जो बच्चे जन्म से ही ह्रदय रोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है. खेलने, दौड़ने, रोने या दूध पीने में उनकी सांस फूलने लगती है. ऐसे बच्चे सोते समय तेजी से सांस लेते हैं. बच्चों के वजन और विकास में भी रुकावट होती है. बच्चों के सीने में दर्द और बेचैनी का एहसास भी होता है. वहीं बच्चा कम मेहनत करने पर भी थक जाता है या सुस्ती महसूस करता है.