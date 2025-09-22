ETV Bharat / state

युवा ही नहीं बच्चों के भी दिल दे रहे धोखा, 100 में से 10 बच्चें नहीं पूरे कर पाते 4 साल

ह्रदय रोग की चपेट में सबसे अधिक लड़कियां, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ डेथ यानी एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट में खुलासा.

Heart failure in children
युवा ही नहीं बच्चों को भी दिल दे रहा धोखा (Getty Imges)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 9:11 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : कोविड के बाद भारत के युवाओं में ह्रदय रोग तेजी से बढ़ रहा है. 25 से 45 साल के लोग देखने में स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से वो बिना किसी चेतावनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं. लेकिन दिल की बीमारी न केवल युवाओं को बल्कि नैनिहालों को भी निगल रही हैं. ह्रदय से संबंधित बीमारियों के कारण 100 में से 10 बच्चे अपना 4 साल का जीवन भी नही जी पाते हैं. इसका खुलासा मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ डेथ यानी एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है.

ह्रदय रोग की चपेट में सबसे अधिक लड़कियां

एमसीसीडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 साल से 4 साल तक के 10.6 प्रतिशत बच्चों की डेथ ह्रदय रोग के कारण होती है. इसमें भी लड़कियों की संख्या अधिक है. साल 2022 की रिपोर्ट की बात करें, तो 1 से 4 साल तक की कुल बच्चियों की डेथ में ह्रदय रोग का कारण 10.9 प्रतिशत रहा. जबकि 1 से 4 साल तक के लड़कों की कुल मृत्यु में ह्रदय रोग का कारण 10.4 प्रतिशत रहा. यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में ह्रदय रोग से 0.5 प्रतिशत अधिक मृत्यु हुई.

HEART ATTACK IN CHILDREN
ह्रदय रोग की चपेट में आ रहे बच्चे (Etv Bharat)

5.7 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण जन्मजात विकृतियां

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक 100 में से 5.7 प्रतिशत 1 से 4 साल तक के बच्चों की मृत्यु जन्मजात विकृतियों और क्रोमोजोम संबंधी असमानताओं के कारण होती है. एमसीसीडी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे 6.2 प्रतिशत लड़कों और 5.1 प्रतिशत लड़कियों की मृत्यु का बड़ा कारण जन्मजात विकृतियां और इससे जुड़े रोग हैं. इसी तरह इसी तरह एक से 4 साल तक के बच्चों के मृत्यु का एक और बड़ा कारण तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हैं. इससे भी 6.7 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो रही है.

mp children death rate
एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट में खुलासा (Etv Bharat)

बीमारी पता चलने पर इलाज आसान

एम्स भोपाल में ह्रदय रोग के विशेषज्ञ डॉ. भूषण शाह ने बताया, '' जन्मजात ह्रदय रोग की वजह से देश में 4 से 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु हो रही है. इसका एक बड़ा कारण जानकारी और जागरुकता का अभाव है. यदि बच्चों के ह्रदय रोग समय पर पता चल जाएं, तो इनका सरलता से इलाज किया जा सकता है. इनमें से कई मामलों में सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं होती है. हालांकि, कई गंभीर मामलों में सर्जरी करना अनिवार्य हो जाता है.''

इन लक्षणों से करें बच्चों में ह्रदय रोग की पहचान

डॉ. भूषण ने बताया कि जो बच्चे जन्म से ही ह्रदय रोग से पीड़ित होते हैं, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है. खेलने, दौड़ने, रोने या दूध पीने में उनकी सांस फूलने लगती है. ऐसे बच्चे सोते समय तेजी से सांस लेते हैं. बच्चों के वजन और विकास में भी रुकावट होती है. बच्चों के सीने में दर्द और बेचैनी का एहसास भी होता है. वहीं बच्चा कम मेहनत करने पर भी थक जाता है या सुस्ती महसूस करता है.

Last Updated : September 22, 2025 at 9:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOPAL NEWSMP CHILDREN DEATH RATEHEART ATTACK IN CHILDRENHEART DISEASES MADHYA PRADESHHEART FAILURE IN CHILDREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

पत्नी की जगह मीटिंग में आए पार्षद पतियों को फटकार, लेडी कलेक्टर ने कुर्सी से उठा पीछे बैठाया

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.