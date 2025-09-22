ETV Bharat / state

युवा ही नहीं बच्चों के भी दिल दे रहे धोखा, 100 में से 10 बच्चें नहीं पूरे कर पाते 4 साल

भोपाल : कोविड के बाद भारत के युवाओं में ह्रदय रोग तेजी से बढ़ रहा है. 25 से 45 साल के लोग देखने में स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक से वो बिना किसी चेतावनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं. लेकिन दिल की बीमारी न केवल युवाओं को बल्कि नैनिहालों को भी निगल रही हैं. ह्रदय से संबंधित बीमारियों के कारण 100 में से 10 बच्चे अपना 4 साल का जीवन भी नही जी पाते हैं. इसका खुलासा मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ केस ऑफ डेथ यानी एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है. ह्रदय रोग की चपेट में सबसे अधिक लड़कियां एमसीसीडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 साल से 4 साल तक के 10.6 प्रतिशत बच्चों की डेथ ह्रदय रोग के कारण होती है. इसमें भी लड़कियों की संख्या अधिक है. साल 2022 की रिपोर्ट की बात करें, तो 1 से 4 साल तक की कुल बच्चियों की डेथ में ह्रदय रोग का कारण 10.9 प्रतिशत रहा. जबकि 1 से 4 साल तक के लड़कों की कुल मृत्यु में ह्रदय रोग का कारण 10.4 प्रतिशत रहा. यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में ह्रदय रोग से 0.5 प्रतिशत अधिक मृत्यु हुई.

