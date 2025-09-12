ETV Bharat / state

जिम में हार्ट अटैक पर बोले चिकित्सक-सप्लीमेंट्स बन रहे जानलेवा...जानिए कैसे...

सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat (File Photo) )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 12, 2025 at 4:47 PM IST 2 Min Read

जयपुर: बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर आने लगे हैं, जिसमें जिम में एक्सरसाइज कर रहे युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया. ऐसे डरावने वीडियो लोगों में जिम को लेकर भ्रांतियां पैदा करते हैं. चिकित्सक मानते हैं कि एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि असली नुकसान फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के नाम पर गलत तरीके के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से है. प्रदेश के जाने माने हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. रवींद्र सिंह राव का कहना है कि हार्ट की इमरजेंसी बिना किसी चेतावनी के आती है, लेकिन इससे पहले शरीर इस बारे में संकेत जरूर देता है. कई बार सवाल उठता है कि क्या एक्सरसाइज के दौरान सप्लीमेंट्स का उपयोग किया जा सकता है तो 'मैं इसके अगेंस्ट हूं. उनसे पूछता हूं कि उस सप्लीमेंट्स में क्या है, आपको जानकारी है'. उन्होंने कहा कि जो सप्लीमेंट्स बेचे जा रहे हैं, उस पर कोई रेगुलेटरी नहीं है. उसमें क्या मिलाया जा रहा है, इस बारे में किसी को पता नहीं है. रविंद्र सिंह राव, ह्रदय रोग विशेषज्ञ. (ETV Bharat jaipur)