सहारनपुर: सहारनपुर में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की शिकायत करने पहुंचे पिता और उसके बेटे को दारोगा और चौकी इंचार्ज ने धमकाकर हवालात में बंद कर दिया. लॉकअप में पीड़ित पिता को दिल का दौरा पड़ गया.

पुलिस ने उनको अस्पताल पहुंचाने की बजाए पीड़ित को हवालात से बाहर निकालकर परिजनों को सौंप दिया. परिजन उन्हें किसी तरह बाइक पर बिठाकर जिला अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टर ने उनको हालत गंभीर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया.

पिता-पुत्र को लॉकअप में बंद करके धमकाया और पीटा: जनकपुरी थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी और मारपीट की शिकायत लेकर थाने में अपने बेटे के साथ पहुंचा था. पीड़ित के बेटे ने बताया कि दूसरा पक्ष पहले से ही थाने में बैठा हुआ था.

जब उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया तो थाने के दारोगा और चौकी इंचार्ज राकेश उन पर भड़क गए. उनको धमकाया और उनके साथ मारपीट भी की. सुनवाई करने की बजाये पिता-पुत्र को लॉकअप में बंद कर दिया. लड़की की मां को भी लॉकअप में बंद करने की धमकी दी.

थाने में शिकायतकर्ता को पड़ा दिल का दौरा: लॉकअप में ही लड़की के पिता को दिल का दौरा पड़ गया. इसके बाद उनका बेटा किसी तुरंत बाइक पर उनको जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी ने उनकी मदद नहीं की.

डॉक्टर ने जांच के बाद पिता को डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की बदसलूकी और मारपीट के बाद हवालात में हार्ट अटैक आया है. आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

17 साल की बेटी से छेड़खानी और मारपीट: पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी शुक्रवार सुबह 8:40 बजे घर से किराने की दुकान पर सामान खरीदने गई थी. गली में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की. किशोरी ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की. आरोपी पहले भी किशोरी के साथ अश्लील हरकत कर चुका था.

लड़की के शोर मचाने पर पिता मौके पर पहुंचा: नाबालिग लड़की के शोर मचाने पर का पिता भी वहां पहुंच गया. जब उन्होंने आरोपी का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ भी गाली-गलौज की. भीड़ ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस से शिकायत की तो वह उसे और उसकी बेटी को झूठे मामले में फंसा देगा. जान से मार देगा. एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी.

