जोधपुर AIIMS में अगले साल से होंगे हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट, बनेंगे न्यूरो, कार्डियो और कैंसर केयर सेंटर

Published : September 17, 2025 at 11:52 AM IST

जोधपुर: एम्स जोधपुर आज 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. एम्स का अगले एक साल में जोधपुर में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी का लक्ष्य है. वर्ष 2026 में जोधपुर में हार्ट, लंग्स और पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट शुरू होंगे. एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. जीडी पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर को पश्चिमी राजस्थान और उससे आगे तक स्वास्थ्य सेवा, शोध एवं नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना लक्ष्य है. जल्द यहां 300 बेड का पूर्ण विकसित ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर शुरू करेंगे. उन्नत मल्टी-ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम: कार्यकारी निदेशक प्रो. जीडी पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर अंग प्रत्यारोपण सेवाओं में अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है. वर्ष 2026 में यहां हृदय, फेफड़े और अग्न्याशय (पैंक्रियाज) प्रत्यारोपण शुरू किए जाएंगे. इससे संस्थान चुनिंदा केंद्रों की श्रेणी में आ जाएगा. हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट से हृदय विफलता और पुरानी फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे मरीज, विशेषकर युवाओं को नया जीवन मिलेगा. डॉ. पुरी ने बताया कि पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट से गंभीर मधुमेह और जटिल पैंक्रियाज रोगियों को दीर्घकालिक राहत और बेहतर जीवन गुणवत्ता मिलेगी. ये कार्यक्रम पहले से चल रहे लीवर, किडनी और मल्टी-ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं के साथ मिलकर एम्स जोधपुर को समग्र प्रत्यारोपण केंद्र बनाएंगे. स्थापना दिवस पर एम्स अध्यक्ष डॉ. तेजस पटेल आएंगे. पढ़ें: मेडिकल-इंजीनियरिंग का ज्ञान मिलकर रोक सकता है बीमारी और खोज सकता इलाज के नए तरीके: डॉ. बालकृष्णन 300 बेड का ट्रॉमा सेंटर : एम्स में शीघ्र विश्वस्तरीय ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सेंटर बनेगा, जहां 24×7 गंभीर दुर्घटना पीड़ित, आपात स्थितियों और आपदाओं का उपचार संभव होगा. उन्नत ट्रायेज सिस्टम, मल्टी-डिसिप्लिनरी टीमें और प्री-हॉस्पिटल केयर के साथ यह केंद्र पूरे पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवा देगा. सुपर-स्पेशियलिटी केंद्र