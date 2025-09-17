जोधपुर AIIMS में अगले साल से होंगे हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट, बनेंगे न्यूरो, कार्डियो और कैंसर केयर सेंटर

ETV Bharat / state

एम्स में अगले साल हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी. एम्स अपने 13 साल पूरे कर चुका है.

जोधपुर: एम्स जोधपुर आज 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. एम्स का अगले एक साल में जोधपुर में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी का लक्ष्य है. वर्ष 2026 में जोधपुर में हार्ट, लंग्स और पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट शुरू होंगे. एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. जीडी पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर को पश्चिमी राजस्थान और उससे आगे तक स्वास्थ्य सेवा, शोध एवं नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना लक्ष्य है. जल्द यहां 300 बेड का पूर्ण विकसित ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर शुरू करेंगे.

उन्नत मल्टी-ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम: कार्यकारी निदेशक प्रो. जीडी पुरी ने बताया कि एम्स जोधपुर अंग प्रत्यारोपण सेवाओं में अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है. वर्ष 2026 में यहां हृदय, फेफड़े और अग्न्याशय (पैंक्रियाज) प्रत्यारोपण शुरू किए जाएंगे. इससे संस्थान चुनिंदा केंद्रों की श्रेणी में आ जाएगा. हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट से हृदय विफलता और पुरानी फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे मरीज, विशेषकर युवाओं को नया जीवन मिलेगा. डॉ. पुरी ने बताया कि पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट से गंभीर मधुमेह और जटिल पैंक्रियाज रोगियों को दीर्घकालिक राहत और बेहतर जीवन गुणवत्ता मिलेगी. ये कार्यक्रम पहले से चल रहे लीवर, किडनी और मल्टी-ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं के साथ मिलकर एम्स जोधपुर को समग्र प्रत्यारोपण केंद्र बनाएंगे. स्थापना दिवस पर एम्स अध्यक्ष डॉ. तेजस पटेल आएंगे.

300 बेड का ट्रॉमा सेंटर : एम्स में शीघ्र विश्वस्तरीय ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सेंटर बनेगा, जहां 24×7 गंभीर दुर्घटना पीड़ित, आपात स्थितियों और आपदाओं का उपचार संभव होगा. उन्नत ट्रायेज सिस्टम, मल्टी-डिसिप्लिनरी टीमें और प्री-हॉस्पिटल केयर के साथ यह केंद्र पूरे पश्चिमी राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवा देगा.

सुपर-स्पेशियलिटी केंद्र

  • एम्स जोधपुर में कैंसर, न्यूरोसाइंसेज और कार्डियक साइंसेज की उन्नत सेवाएं पहले से हैं, लेकिन अब इन क्षेत्रों में समर्पित सुपर-स्पेशियलिटी केंद्र स्थापित किए जाएंगे
  • कैंसर केयर सेंटर-रोबोटिक सर्जरी, HIPEC और मल्टी-डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड
  • न्यूरोसाइंसेज सेंटर-न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, साइकियाट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन और पुनर्वास सेवा एक छत के नीचे मिलेगी
  • कार्डियक साइंसेज सेंटर-उन्नत हृदय शल्य चिकित्सा, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और आगामी हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम. इन केंद्रों से रोगियों की संख्या बढ़ेगी. प्रतीक्षा समय घटेगा और राजस्थान और पड़ोसी राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा

IIT के साथ शोध से इनोवेशन: एम्स जोधपुर में मेडटेक और हेल्थकेयर इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा. इसमें सिमुलेशन लैब्स, इनोवेशन वर्कशॉप और IIT जोधपुर जैसे संस्थानों के साथ संयुक्त शोध शामिल होंगे. इसका उद्देश्य भारत की जरूरत पूरा करने वाले सस्ते और स्वदेशी मेडिकल उपकरण तैयार करना है. अगले साल के लिए एम्स जोधपुर को मेडिकल इनोवेशन और हेल्थकेयर एंटरप्रेन्योरशिप का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का लक्ष्य है. इसके लिए एम्स जोधपुर इनोवेटिव फाउंडेशन (सेक्शन 8 कंपनी) की स्थापना की है ताकि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा सके.

डे-केयर प्रोसिजर का होगा विस्तार: एम्स में डे-केयर प्रोसिजर सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि मरीज बिना लंबे समय भर्ती हुए अधिक उपचार ले सकें. इससे सुविधा और कार्यकुशलता बढ़ेगी. मरीजों और परिजनों के लिए विश्राम गृह और पार्किंग स्पेस विकसित किए जा रहे हैं ताकि लंबी दूरी से आए परिवारों को राहत मिले. स्टाफ और छात्रों के लिए कैंपस में आवासीय सुविधा बढ़ा रहे हैं.

ग्रामीण सेवा और बढ़ाएंगे: जनजातीय, ग्रामीण एवं छात्र सुविधाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा. एम्स जोधपुर पहले से आबू रोड, करवड़ और नेतड़ा में सैटेलाइट स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है. इन सुविधाओं को और आधुनिकीकरण और विस्तार दिया जाएगा. आबू रोड और करवड़ में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पुरानी बीमारियों का प्रबंधन और टेलीमेडिसिन सेवाएं बढ़ेंगी. स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को खेल, सांस्कृतिक और वेलनेस सुविधाओं के साथ समग्र विकास केंद्र बनाया जाएगा. नेतड़ा और अन्य ग्रामीण केंद्रों को कम्युनिटी-लिंक्ड टर्शियरी हेल्थकेयर के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा.

