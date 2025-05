ETV Bharat / state

''अदालतों में जल्द होगी सुनवाई'', पेंड्रारोड न्यायालय परिसर में अतिरिक्त कोर्ट का भूमिपूजन - BHOOMI PUJAN OF ADDITIONAL COURT

पेंड्रारोड न्यायालय परिसर ( ETV Bharat )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रारोड कोर्ट परिसर में नए अदालत कक्ष के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया. जिला बिलासपुर के पोर्टफोलियो जज और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की उपस्थिति में सिविल कोर्ट पेंड्रारोड न्यायालय परिसर में बनने वाले अतिरिक्त न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया. यह नया सुसज्जित भवन लगभग 68 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसमें अदालत के कामों के लिए सभी जरुरी आधुनिक सुविधाएं मुहैया होंगी. अब जल्द होगी मुकदमों की सुनवाई: भूमिपूजन कार्यक्रम में न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी और कलेक्टर सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. मुख्य न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि जिले में लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए यह अतिरिक्त न्यायालय भवन न्यायिक कार्यों में गति प्रदान करेगा. नए भवन के निर्माण से अतिरिक्त न्यायाधीशों की पदस्थापना संभव होगी, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलने में सुविधा होगी. मुख्य न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि न्यायपालिका की प्राथमिकता हमेशा आम नागरिक तक समयबद्ध न्याय पहुंचाने की रही है, और यह भवन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

