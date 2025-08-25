ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर के रेवेन्यू विलेज मामला, हाईकोर्ट में VC से पेश हुए PCCF, सर्वे करने के निर्देश - REVENUE VILLAGE

उधम सिंह नगर के तीन गांवों को राजस्व गांव घोषित न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई.

Revenue Village
उधम सिंह नगर के तीन गांवों को राजस्व गांव घोषित न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 8:34 PM IST

4 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने उधम सिंह नगर के तीन ग्राम शिपका, शिपका मिलख और मनोरारथपुर थर्ड को रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्व के आदेश पर आज पीसीसीएफ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि जो भूमि तुमड़िया डैम उधम सिंह नगर जिले में बनाने के लिए कृषकों के द्वारा दी गई थी, उतनी ही भूमि इनको मिली या नहीं?

इस पर वे वन विभाग के एक उच्च अधिकारी और एक उच्च अधिकारी सिंचाई विभाग के साथ बैठक कराकर इस भूमि का सर्वे कराया जाएगा. क्योंकि सिंचाई विभाग कहता है कि हमने इनकी अधिकृत भूमि के एवज में भूमि दे दी है. वहीं वन विभाग कहता है कि नहीं दी. जितनी भूमि दी गई उससे कई अधिक भूमि इनके द्वारा वन विभाग की भूमि कब्जाली है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि जितनी भूमि कृषकों के द्वारा डैम बनाने के लिए दी गई थी, उसका ही सर्वे किया जाए, न कि वन विभाग की अन्य भूमि पर हुए अतिक्रमण का. इसलिए इसका सर्वे कर अगले हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करें. साथ ही स्वयं भी वर्चुअली कोर्ट में पेश हों. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा कि जितनी भूमि उन्होंने उनके द्वारा डैम बनाने के लिए दी गई थी, उससे कई एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया है. इनकी वजह से न तो उन्हें कोई सरकारी योजनाओं लाभ मिल पा रहा है न ही वे अब राजस्व ग्रामवासी रहे. वन विभाग और प्रशासन उन्हें अतिक्रमणकारी मान रहे हैं. इसलिए इसका सर्वे किया जाय जो भूमि मिली थी, उसको डी नोटिफाइड किया जाए.

ये है मामला: मामले के अनुसार, मनोरथपुर थर्ड निवासी मुख्यतियार सिंह और पंजाब सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिपका, शिपका मिलख और मनोरथ पुर थर्ड गांव की साढ़े 300 हेक्टेयर भूमि 1958 में तुमड़िया डैम बनने से चली गई थी. जिसके बाद इन गांवों को रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि दे दी गई. रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि देने से अब ये गांव रेवेन्यू विलेज नहीं रहे. रेवेन्यू विलेज नहीं होने के कारण अपनी भूमि को न तो बेच सकते हैं, न ही खरीद सकते हैं. साथ ही इनको किसी भी तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है. पूर्व में केंद्र सरकार ने इन गांवों को रेवेन्यू विलेज बनाने की अनुमति भी दी थी. फिर भी राज्य सरकार ने रेवेन्यू विलेज नहीं बनाया. सरकार ने यह परमिशन 2017 में वापस ले ली. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया कि इन तीनों गांवों को रेवेन्यू विलेज घोषित किया जाए.

नैनीताल डीएम समेत कई अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरतीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात समेत नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में अगली तिथि तक तक पेश होकर एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

जुर्माना माफ करने पर दायर याचिका पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा काशीपुर के एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. आज हुई सुनवाई पर सचिव खनन और न्याय सचिव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए.

ये भी पढ़ें:

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने उधम सिंह नगर के तीन ग्राम शिपका, शिपका मिलख और मनोरारथपुर थर्ड को रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्व के आदेश पर आज पीसीसीएफ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि जो भूमि तुमड़िया डैम उधम सिंह नगर जिले में बनाने के लिए कृषकों के द्वारा दी गई थी, उतनी ही भूमि इनको मिली या नहीं?

इस पर वे वन विभाग के एक उच्च अधिकारी और एक उच्च अधिकारी सिंचाई विभाग के साथ बैठक कराकर इस भूमि का सर्वे कराया जाएगा. क्योंकि सिंचाई विभाग कहता है कि हमने इनकी अधिकृत भूमि के एवज में भूमि दे दी है. वहीं वन विभाग कहता है कि नहीं दी. जितनी भूमि दी गई उससे कई अधिक भूमि इनके द्वारा वन विभाग की भूमि कब्जाली है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि जितनी भूमि कृषकों के द्वारा डैम बनाने के लिए दी गई थी, उसका ही सर्वे किया जाए, न कि वन विभाग की अन्य भूमि पर हुए अतिक्रमण का. इसलिए इसका सर्वे कर अगले हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करें. साथ ही स्वयं भी वर्चुअली कोर्ट में पेश हों. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा कि जितनी भूमि उन्होंने उनके द्वारा डैम बनाने के लिए दी गई थी, उससे कई एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा कर लिया है. इनकी वजह से न तो उन्हें कोई सरकारी योजनाओं लाभ मिल पा रहा है न ही वे अब राजस्व ग्रामवासी रहे. वन विभाग और प्रशासन उन्हें अतिक्रमणकारी मान रहे हैं. इसलिए इसका सर्वे किया जाय जो भूमि मिली थी, उसको डी नोटिफाइड किया जाए.

ये है मामला: मामले के अनुसार, मनोरथपुर थर्ड निवासी मुख्यतियार सिंह और पंजाब सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिपका, शिपका मिलख और मनोरथ पुर थर्ड गांव की साढ़े 300 हेक्टेयर भूमि 1958 में तुमड़िया डैम बनने से चली गई थी. जिसके बाद इन गांवों को रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि दे दी गई. रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि देने से अब ये गांव रेवेन्यू विलेज नहीं रहे. रेवेन्यू विलेज नहीं होने के कारण अपनी भूमि को न तो बेच सकते हैं, न ही खरीद सकते हैं. साथ ही इनको किसी भी तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है. पूर्व में केंद्र सरकार ने इन गांवों को रेवेन्यू विलेज बनाने की अनुमति भी दी थी. फिर भी राज्य सरकार ने रेवेन्यू विलेज नहीं बनाया. सरकार ने यह परमिशन 2017 में वापस ले ली. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया कि इन तीनों गांवों को रेवेन्यू विलेज घोषित किया जाए.

नैनीताल डीएम समेत कई अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरतीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल, आईजी यातायात समेत नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुद्रपुर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में अगली तिथि तक तक पेश होकर एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

जुर्माना माफ करने पर दायर याचिका पर सुनवाई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा काशीपुर के एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. आज हुई सुनवाई पर सचिव खनन और न्याय सचिव कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

रेवेन्यू विलेजनैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाईHEARING IN NAINITAL HIGH COURTNAINITAL DM WILL APPEAR IN HCREVENUE VILLAGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.