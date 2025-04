ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का विशेषज्ञ नहीं, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई - CHHATTISGARH HIGH COURT

Published : April 10, 2025

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य सचिव का शपथपत्र प्रस्तुत न होने पर कोर्ट ने इसके लिए समय देते हुए अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया. याचिका में कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63(4) के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना करना जरूरी है. वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79-ए के तहत कोई परीक्षक या विशेषज्ञ नहीं है.

