प्रयागराजः बांके बिहारी मंदिर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई. याचिका में कहा गया है कि सरकार इस अध्यादेश से श्री बांके बिहारी मंदिर पर अपरोक्ष रूप से कब्जा करना चाह रही है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि विधानसभा में एक्ट पास हो गया है. अब केवल राज्यपाल की स्वीकृति शेष है. ऐसे में अध्यादेश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा.

याचियों की ओर से कहा गया कि वे एक्ट की प्रति प्राप्त होने पर उसे याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल कर इसे चुनौती देंगे. बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश या एक्ट को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट दी है. इस कारण एक और याचिका दाखिल की गई है. यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया है.

याचिका में मंदिर को लेकर सरकार की मंशा पर आशंका जताई गई है. कहा गया है कि बांके बिहारी मंदिर पर सरकार की नीयत ठीक नहीं है. बांके बिहारी जी का मंदिर उनके सेवायतों का निजी मंदिर है, मंदिर पर उनका अधिकार है. सेवायत अपने-अपने निर्धारित समय पर भगवान की सेवा करते हैं. सिविल कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में है. सरकार इस अध्यादेश को लाकर मंदिर में अपना नियंत्रण रखना चाह रही है. अधिकारी इस आर्डिनेंस के माध्यम से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे हैं. यह अध्यादेश असंवैधानिक है. याचिका में अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित और निरस्त करने की मांग की गई है.

इसे भी पढ़ें-बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित ट्रस्ट में नौकरशाहों को शामिल करने पर अध्यादेश में संशोधन किया जाएः हाईकोर्ट