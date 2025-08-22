जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से 18 अगस्त को प्रदेश की पंचायतों और निकायों के चुनाव जल्दी कराने और करीब डेढ़ दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर खंडपीठ में सुनवाई टल गई. अपील पर खंडपीठ 25 अगस्त को सुनवाई करेगी. इसके अलावा, हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार को प्रदेश भर में सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है और कहा है कि अतिक्रमण हटाने में किसी अधिकारी द्वारा दी गई सहानुभूति या संरक्षण की भूमिका पर कार्रवाई की जा सकती है।

अपील पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू ने कहा कि प्रकरण को नियमित अपील सुनने वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए. अपील में अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश गुप्ता ने बताया कि एकलपीठ ने गत 18 अगस्त को पंचायतों व निकायों के चुनाव जल्दी कराने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाई थी. अपील में कहा गया कि पूर्व में पंचायतों के तीन चरणों में चुनाव हुए थे. ऐसे में संबंधित सरपंचों का कार्यकाल भी अलग-अलग चरणों में पूरा हो रहा है. राज्य सरकार सभी पंचायतों व निकायों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है. ऐसे में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया. यह व्यवस्था अस्थाई तौर पर और पंचायतों के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की गई थी.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: एलडीसी भर्ती विवाद पर सुनवाई पूरी, सांगानेर में कॉलोनियों के नियमन पर रोक

बाद में कुछ प्रशासकों की शिकायत मिलने पर उसे पद से हटाया गया था. अपील में कहा गया कि इन हटाए गए प्रशासकों की किसी प्रकार की विधिक क्षति नहीं हुई है. नए चुनाव के बाद इन्हें वैसे भी हटाया जाना था. ऐसे में मामले में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द किया जाए. गौरतलब है कि एकलपीठ ने करीब डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कार्यकाल पूरा होने के छह माह में चुनाव कराए जाने चाहिए. वहीं अदालत ने बिना सुनवाई का मौका दिए याचिकाकर्ता प्रशासकों को हटाने के आदेश को भी रद्द कर दिया था.

सड़कों व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाएं अभियान: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि प्रदेश स्तर पर सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाना चाहिए. अतिक्रमण को संरक्षण देने में किसी अफसर या पुलिस अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जा सकती है. अदालत ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती. अदालत ने यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कहा है कि वे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्णय को ध्यान में रखते हुए शहरों और कस्बों के नगर निगमों व नगर परिषदों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी करें. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार बोयल की जनहित याचिका को पुनर्जीवित करते हुए दिए.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बरी कांस्टेबल को मिलेगा दो साल का वेतन और लाभ

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर अवमानना कर्ता के रूप में एक अधिकारी को पक्षकार बनाने की गुहार की. अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि अवमानना के मामले में किसी व्यक्ति को बाद में पक्षकार बनाने का कोई नियम नहीं है. जिस अधिकारी को निर्देश दिए गए थे, अवमानना प्रकरण उस तक ही सीमित रहता है.

अदालत ने कहा कि एसीएस, यूडीएच और जयपुर विकास प्राधिकरण शहर को जोड़ने वाले मार्गों पर किए गए अतिक्रमणों को चिह्नित करने के दौरान मास्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में तय मानकों का ध्यान रखेंगे. वहीं यदि रोड या फुटपाथ पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाया जाए. अदालत ने कहा कि सड़कों और फुटपाथ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. किसी ग्राम प्राधिकारी की ओर से जारी पट्टा या कोर्ट का आदेश अतिक्रमण हटाने में आड़े नहीं आएगा. कोई भी कोर्ट अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकृत नहीं है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व अतिक्रमण करने वाले को 7-8 दिन का समय दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपने स्तर पर कब्जा हटा सके.