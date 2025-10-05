पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप; वाराणसी कोर्ट में सोनिया-राहुल और खड़गे के खिलाफ होगी सुनवाई
कोर्ट ने दायर परिवाद को स्वीकार किया, 24 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 2:24 PM IST
वाराणसी: एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी की तरफ से दायर एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है. परिवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी है.
अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं. पीएम के परिवार पर भी टिप्पणी की गई है. बिहार चुनाव में लगातार उनके ऊपर हमले किए गए हैं. भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र, दोनों में यह उचित नहीं है. प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है. न्यायालय ने परिवाद को पोषणीय मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया है.
शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को निर्धारित की है.
बताया कि इस परिवाद में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने, अनर्गल आरोप लगाने, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने आदि की शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने से स्वीकार किया है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तिथि दी है.
बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान के मामले में भी वाराणसी की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए) के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.
