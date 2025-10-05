ETV Bharat / state

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप; वाराणसी कोर्ट में सोनिया-राहुल और खड़गे के खिलाफ होगी सुनवाई

कोर्ट ने दायर परिवाद को स्वीकार किया, 24 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय.

Etv Bharat
पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी की तरफ से दायर एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है. परिवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी है.

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं. पीएम के परिवार पर भी टिप्पणी की गई है. बिहार चुनाव में लगातार उनके ऊपर हमले किए गए हैं. भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र, दोनों में यह उचित नहीं है. प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है. न्यायालय ने परिवाद को पोषणीय मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया है.

शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को निर्धारित की है.

बताया कि इस परिवाद में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने, अनर्गल आरोप लगाने, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने आदि की शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने से स्वीकार किया है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तिथि दी है.

बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान के मामले में भी वाराणसी की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए) के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.

यह भी पढ़ें: दीपावली 20 या 21 अक्टूबर को; जानिए काशी विद्वत परिषद का क्या है निर्णय

For All Latest Updates

TAGGED:

COMPLAINT AGAINST SONIA RAHULINDECENT COMMENT ON PM MODIMALLIKARJUN KHARGE COMPLAINTVARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.