PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में इमरान मसूद की याचिका पर सुनवाई टली

प्रयागदाज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई. न्यायमूर्ति समीर जैन की की पीठ में सुनवाई होनी है. सहारनपुर के कोतवाली थाने में सांसद इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि 2014 में इमरान मसूद ने एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था. इस चुनाव में इमरान मसूद सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी थे. मामले में 21 अक्टूबर 2024 को सहारनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इमरान मसूद के खिलाफ आरोप तय किया था. इसके खिलाफ इमरान मसूद ने पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है.

हत्या के प्रयास का आरोपी बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में संदेह का लाभ देते हुए बांदा केइल्लुवा उर्फ हरि शंकर और बिलुआ उर्फ उमाशंकर को बरी कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने इलुआ और अन्य की आपरा​​धिक अपील पर दिया है. बांदा के टिंडवारी में 28 नवंबर 1978 को शाम 5 बजे चुन्नी लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि राम अवतार की कृ​षि भूमि वह और शिवनंदन काम कर रहे थे. इसी दौरान इलुआ ने उन पर एक देशी पिस्तौल से फायर किया. इसके बाद बिलुआ ने उन्हें लाठी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनके सिर और पैरों पर चोटें आई. पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था.