पंचायत चुनाव के लिए आज नैनीताल हाईकोर्ट पर प्रदेश भर की नजर, इस याचिका पर होगी सुनवाई - PANCHAYAT ELECTIONS 2025

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 24, 2025 at 10:19 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:58 AM IST 5 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड पंचायत चुनाव की घोषणा के दो दिन बाद ही धामी सरकार को तगड़ा झटका लग गया. नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन जारी किए बिना चुनाव की घोषणा करने पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई. अब आज यानी मंगलवार 24 जून को आरक्षण संबंधित याचिका पर सुनवाई होनी है. आज ही पंचायती राज विभाग भी गजट नोटिफिकेशन जारी करके हाईकोर्ट से चुनाव की अनुमति मांगेगा. पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है: सोमवार को गजट नोटिफिकेशन से संबंधित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पंचायत चुनावों पर रोक लग गई थी. जैसे ही ये खबर नैनीताल हाईकोर्ट से बाहर निकली, सरकार के साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया. सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा था तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे राहत भरी खबर बताया था. अब आज पूरे प्रदेश की नजरें नैनीताल हाईकोर्ट पर लगी हैं. पंचायत चुनाव पर आज हो सकता है फैसला: आज हाईकोर्ट में आरक्षण संबंधित एक याचिका पर सुनवाई होनी है. वहीं आज उत्तराखंड का पंचायती राज विभाग भी आरक्षण संबंधी गजट अधिसूचना जारी करके नैनीताल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा और पंचायत चुनाव के लिए इजाजत मांगेगा. उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने सोमवार को चुनाव पर रोक लगने की घोषणा के बाद ही कहा था कि कोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन ना होने के चलते आरक्षण पर स्टे लगाया है. विभाग आज ही (सोमवार) रुड़की प्रेस से गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया करेगा. इसके बाद मंगलवार 24 जून को इस स्टे को नैनीताल हाईकोर्ट से खारिज करवाएगा. अब आज सबकी नजरें नैनीताल हाईकोर्ट पर ही लगी हैं. 10 और 15 जुलाई को होने थे पंचायत चुनाव: गौरतलब है कि 21 जून को उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा हुई थी. चुनाव दो चरणों में कराने की योजना थी. पहले चरण में 10 जुलाई को मतदान होना था. दूसरे चरण में 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी. 19 जुलाई को चुनाव परिणाम आना था.

