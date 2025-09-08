ETV Bharat / state

दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में सुनवाई टली, स्वाति मालीवाल भी हैं आरोपी

वकीलों के न्यायिर बहिष्कार के चलते एक गवाह का बयान दर्ज नहीं कराया जा सका. अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में सुनवाई टाल दी है. सोमवार को एक गवाह का बयान दर्ज होना था लेकिन वकीलों की ओर से न्यायिक कार्य के बहिष्कार की वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका. कोर्ट ने गवाहों के बयान के लिए 9 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान इस मामले की आरोपी और आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुईं. अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. कोर्ट ने 21 अगस्त को रिटायर्ड एसआई रूप सिंह का बयान दर्ज किया था. 19 अगस्त को दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए थे. 30 जुलाई को मनोज कुमार और उषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे. 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया गया था.

इससे पहले 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त, 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

ROUSE AVENUE COURTSWATI MALIWALDCW में गड़बड़ी मामलाIRREGULARITIES IN DCW CASE

