बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार से जुड़ी अपीलों पर 8 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांकाणी हिरण शिकार से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के लिए 8 सप्ताह बाद का समय मुकर्रर किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 5:08 PM IST

जोधपुर : बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार से जुड़ी अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होने के साथ ही आठ सप्ताह बाद की सुनवाई मुकर्रर की गई है. विश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल विश्नोई के अनुसार जस्टिस संदीप शाह की बेंच में राज्य सरकार, सलमान खान और अन्य अपीलें लिस्टेड हुईं थी. इस दौरान जो मामले जिला अदालत से कोर्ट ऑर्डर से ट्रांसफर होकर आए थे, उनमें अधिवक्ताओं के नाम नहीं दर्शाए जा रहे थे. ऐसे में अधिवक्ताओं ने कोर्ट से आगे की तारीख पर बहस करने और नाम दर्शाने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट ने अब इस मामले में आठ सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित की है.

अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने बताया कि बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को बरी करने के खिलाफ सरकार की ओर से पेश 'लीव टू अपील' चल रही है. पिछली सुनवाई पर सरकार की ओर से कहा गया कि इसी मामले में सलमान खान से जुड़ी अपीलें भी हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी हैं. ऐसे में सभी को एक साथ जोड़कर ही सुनवाई की जाए. कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत से ट्रांसफर होकर आई सलमान खान व अन्य अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन अधिवक्ताओं के नाम नहीं दर्शाए गए थे. यह पूरा मामला सलमान खान व अन्य से जुड़ा हुआ है.

विश्नोई समाज के अधिवक्ता महिपाल विश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं. Blackbuck Killing : भजन सम्राट अनूप जलोटा ने दी सलमान खान को माफी मांगने की नसीहत

बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार का मामला वर्ष 1998 में लूणी थाने में दर्ज किया गया. मामला 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि में शिकार के आरोप में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और दुष्यंतसिंह के खिलाफ था. इसमें सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम की धारा 9/51 में सलमान खान को छोड़कर सभी सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यंत को 5 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया था. सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को पांच साल की सजा के आदेश दिए गए थे.

सजा के खिलाफ सलमान जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला अदालत में अपील पेश करते हुए जमानत पर रिहा हुए थे. जोधपुर की सीजेएम कोर्ट की ओर से सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे व दुष्यंत को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई थी. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई विचाराधीन है. इसी दौरान सलमान खान की ओर से पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका पेश की गई थी. इस पर हाईकोर्ट के आदेश से 21 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में याचिका को ट्रांसफर कर दिया गया. इसके साथ ही सलमान के खिलाफ भी सरकार की ओर से लूणी थाने में 15 अक्टूबर 1998 को ऑर्म्स एक्ट में मुकदमा धारा 3/25 व 3/27 के तहत दर्ज था. इसमें सलमान खान को 18 जनवरी 2017 को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से बरी किया था. सरकार की ओर से जिला जोधपुर में अपील विचाराधीन थी, उसको भी हाईकोर्ट में 21 मार्च 2022 को एक आदेश से ट्रांसफर कर दिया गया था.

