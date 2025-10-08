ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में बड़े मामले: एसआई भर्ती केस की सुनवाई 24 नवंबर तक टली, इस मामले में राज्य सरकार पर लगाया हर्जाना

सरकार ने की बार-बार अपील, लगाया हर्जाना: राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी को पे-स्केल देने का विवाद तय हो जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से वापस अपील दायर करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए अपील को खारिज कर दिया है. जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि मामले में साल 2013 में ही आदेश जारी हो चुके हैं और उसकी अपील भी अदालत खारिज कर चुका है. ऐसे में विभाग की ओर से बार-बार अपील क्यों लगाई जा रही है.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के 28 अगस्त वाले भर्ती रद्द करने को सही मानने वाले फैसले पर 8 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी थी. वहीं भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग देने पर पूर्व में लगी हुई रोक को बरकरार रखा था. इस मामले में एकलपीठ ने 28 अगस्त को दिए फैसले में माना था कि एसआई भर्ती रद्द करना सही होगा. इसके अलावा भर्ती रद्द करने के लिए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी में देने को कहा था.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर 24 सितंबर के आदेश से हाईकोर्ट की खंडपीठ के 8 सितंबर के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी. वहीं खंडपीठ को कहा था कि वह इस मामले में दायर अपीलों का निपटारा तीन महीने में करे. इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया था कि खंडपीठ के समक्ष मूल अपीलों में अंतिम फैसला नहीं होने तक किसी भी चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग नहीं दी जाए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 859 पदों की एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दायर अपीलों पर बुधवार को 24 नवंबर तक सुनवाई टाल दी है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने खंडपीठ को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के आदेश की जानकारी दी. जिस पर खंडपीठ ने पक्षकारों से मामले को लेकर अपनी लिखित बहस पेश करने के आदेश देते हुए सुनवाई 24 नवंबर को तय की है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह पंवार व अन्य की अपीलों पर दिया.

पढ़ें: बड़ी खबर : एसआई भर्ती-2021 रद्द करने के आदेश पर रोक, चयनितों को अभी नहीं मिलेगी फील्ड पोस्टिंग

मामले से जुड़े अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि कमल सिंह चौधरी नवंबर, 1985 में उच्च शिक्षा में बतौर शिक्षक नियुक्त हुआ था. जुलाई, 1992 में उसे इस पद पर नियमित किया गया. इस पर उसने यूजीसी की पे-स्केल के आधार पर वेतन देने के लिए एकलपीठ में याचिका पेश की. जिसे अदालत ने साल 2013 में स्वीकार करते हुए विभाग को प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर यूजीसी की पे-स्केल देने को कहा. इस आदेश के खिलाफ दायर विभाग की अपील को भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनवरी, 2016 में खारिज कर दिया.

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका पेश कर अदालती आदेश की पालना की गुहार की गई. सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से पालना रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियमित होने की तिथि 1 जुलाई, 1992 से यूजीसी की पे-स्केल दे दी गई है. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वह साल 1985 से साल 1992 तक की अवधि के वेतन विवाद को लेकर अलग से याचिका दायर करे. इस पर याचिकाकर्ता की ओर फिर से याचिका दायर की गई. जिसे दिसंबर, 2023 में अदालत ने साल 2013 के आदेश का हवाला देते हुए तय कर दिया. इसके बावजूद भी विभाग की ओर से इस आदेश को खंडपीठ में अपील पेश कर चुनौती दी गई. जिसे अदालत ने खारिज करते हुए विभाग पर हर्जाना लगाया है.

विवि रजिस्ट्रार को चेताया, कार्रवाई नहीं तो वेतन से वसूली जाएगी राशि: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि विवि की ओर से आवंटित आवास को तय अवधि के बाद कितने लोगों ने खाली नहीं किया है. वहीं ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं या नहीं. यदि इन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं की गई है, तो जुर्माना राशि के बराबर राशि रजिस्ट्रार के वेतन से वसूल की जाएगी. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष राठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुमन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को राजस्थान विश्वविद्यालय का कर्मचारी होने के आधार पर विवि प्रशासन ने एक साल के लिए आवास आवंटित किया था. एक साल की अवधि पूरी होने के बाद उसे आवास खाली करने का नोटिस दिया गया और उस पर करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि विवि प्रशासन की ओर से उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है. याचिकाकर्ता के समान स्थिति रखने वाले कई लोग इन आवासों में पांच साल की अवधि से अधिक समय से रह रहे हैं और उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से न तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह का जुर्माना लगाया गया. ऐसे में उसके खिलाफ की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विवि के रजिस्ट्रार को शपथ पत्र पेश कर जानकारी देने को कहा है.