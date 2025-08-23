नई दिल्ली: 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टल गई है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने यह आदेश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2025 को होगी.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान आरोपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. योगेंद्र चंदोलिया की ओर से पेश वकील हरि ओम गुप्ता ने वकीलों की ओर से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की वजह से शनिवार की सुनवाई टालने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 9 सितंबर तक टालने का आदेश दिया. कोर्ट ने 3 मई को योगेंद्र चंदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था.

राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से की थी शिकायत: इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में शिकायत की थी. राघव चड्ढा की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपी बनाया गया है.

इन धाराओं में दर्ज किया गया था केस: बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और पैंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया था. पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था. जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर दी गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया.

