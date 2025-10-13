ज्ञानवापी और शृंगार गौरी समेत 7 मामलों की सुनवाई फिर शुरू, नए जिला जज ने कहा- फाइलों को पढ़ने के लिए वक्त दीजिए
नए जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 24 अक्टूबर तय की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 9:06 PM IST
वाराणसी : नए जिला जज के कार्यभार संभालने बाद ज्ञानवापी मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है. नए जिला जज के रूप में संजीव शुक्ला ने कार्यभार ग्रहण किया है. सोमवार को श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमों की फाइलों का अध्ययन शुरू किया और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 24 अक्टूबर तय की है.
वकील मदन मोहन यादव ने बताया, सोमवार को हिंदू पक्ष ने मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन, बंद तहखानों की मरम्मत और मुस्लिम नमाजियों को तहखाने की छत पर रोकने की मांग रखते हुए वजूखाने के ताले पर लगी सील के फटे हुए कपड़े को बदलने का अनुरोध किया गया. वजूखाने मुद्दे पर चर्चा करते हुए 16 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश का हवाला दिया गया. जिसमें वजूखाने को सील करने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किए गए वजू स्थल पर लगा कपड़ा और ताला बदलने को लेकर बहस होनी थी.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने फाइलों का अध्ययन किया और कहा कि इसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए, फाइलों को पढ़ने के बाद मैं 24 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करूंगा. मदन मोहन यादव ने बताया कि सोमवार को कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की संयुक्त सुनवाई हुई है. इसमें पांच महिलाएं जो वादिनी हैं, जिनमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और राखी सिंह ने परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के नियमित पूजन की अनुमति मांगी है.
उनके वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी ने उनकी तरफ से मांग करते हुए मामलों की सुनवाई तेज करने के अपील की है. वादी पक्ष ने कहा कि अभी तक पूरे तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें रास्ते बंद हैं, इनको खुलवाना भी जरूरी है. सुनवाई में भगवान आदि विशेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका पर भी चर्चा हुई. जिसमें मस्जिद से मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति और उसमें बाधा डालने वालों के प्रवेश को रोकने की मांग भी की गई है. फिलहाल साथ अलग-अलग मुकदमों की अलगी सुनवाई अब 24 अक्टूबर को होगी.
