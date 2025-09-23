ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगे: जनकपुरी-विकासपुरी केस में सज्जन कुमार के खिलाफ ट्रायल पूरा, 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई

जनकपुरी-विकासपुरी मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ ट्रायल पूरा हो गया है. कोर्ट में 29 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में ट्रायल पूरा कर लिया है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 29 अक्टूबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया. बता दें कि 7 जुलाई को सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था. सज्जन कुमार ने कहा था कि वो इस अपराध में सपने में भी शामिल हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है. 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे.

अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था. 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिये थे. कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था.

मामला जनकपुरी का है. दरअसल, 1984 सिख दंगे के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह को 1 नवंबर, 1984 की हत्या हुई थी. जबकि, विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी. इन दोनों मामलों में 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा चुका है. बता दें कि, कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

