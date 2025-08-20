ETV Bharat / state

आदिवासी युवतियों से बदसलूकी का मामला पहुंचा महिला आयोग

नन अरेस्ट मामले में आदिवासी युवतियों से बदसलूकी का मामला अब राज्य महिला आयोग पहुंचा है.

HEARING IN WOMEN COMMISSION
आदिवासी युवतियों से बदसलूकी का मामला पहुंचा महिला आयोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : August 20, 2025 at 7:30 PM IST

Published : August 20, 2025 at 7:30 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित नन अरेस्ट मामला एक बार फिर सुर्खियों में है.मानव तस्करी और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े इस प्रकरण की सुनवाई राज्य महिला आयोग में रखी गई थी. सुनवाई में तीनों आदिवासी पीड़ित लड़कियां व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश हुईं, लेकिन दूसरा पक्ष पूरी तरह नदारद था.

पुलिस होगी प्रक्रिया में शामिल : महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने साफ कहा कि अब पुलिस को इस प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब दूसरा पक्ष आयोग के समन के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ है, तो अगली बार थाने के माध्यम से सूचना दी जाएगी. यदि वे तब भी नहीं आते, तो थाना प्रभारी को सीधे इस मामले में इंवॉल्व करना होगा.

आदिवासी युवतियों से बदसलूकी का मामला पहुंचा महिला आयोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीड़ित महिलाओं ने आयोग में छेड़छाड़, गाली-गलौज, संवेदनशील अंगों के साथ गलत हरकत और गैंगरेप की धमकी जैसी गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं, हैरानी की बात यह है कि यह घटनाएं पुलिस की मौजूदगी में हुईं.महिला आयोग ने आज की सुनवाई में ज्योति शर्मा, रवि निगम, रतन यादव, थाना प्रभारी दुर्ग और राजकुमार (जीआरपी भिलाई) को भी बुलाया था, लेकिन इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ. आयोग ने कहा कि यदि वे आगे भी पेश नहीं होते तो 15-20 दिन का समय देकर दुबारा सुनवाई तय की जाएगी- डॉ किरणमयी नायक, अध्यक्ष ,महिला आयोग, छत्तीसगढ़


इस मामले में पीड़ितों के साथ आए सीपीआई जिला परिषद सचिव फूल सिंह कचलाम ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा यह पूरा मामला दबाव और राजनीति का नतीजा है.

ये लड़कियां अपनी इच्छा से रोजगार के लिए बाहर जा रही थीं. लेकिन उन्हें जबरदस्ती मानव तस्करी और धर्मांतरण के नाम पर फंसाया गया है. यह सरासर गलत है.लड़कियां बालिग हैं.वे अपनी इच्छा से काम करने जा रही थीं- फूल सिंह कचलाम, सेक्रेटरी, जिला परिषद,सीपीआई

आपको बता दें कि दुर्ग के नन अरेस्ट मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंची थी. जिसमें छत्तीसगढ़ के सामाजिक-राजनीतिक माहौल में जमकर बवाल मचा था. अब महिला आयोग के सख्त रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है.

