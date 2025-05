ETV Bharat / state

नैनीताल दुष्कर्म, आरोपी पर एससी एक्ट भी लगा, HC का आदेश, SSP हर हफ्ते खुद करेंगे केस की समीक्षा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

Published : May 6, 2025 at 4:04 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:42 PM IST

Last Updated : May 6, 2025 at 4:42 PM IST