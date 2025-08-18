जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायती राज चुनाव और कैदियों के कल्याण से जुड़े अलग अलग मामलों में सुनवाई की. पंचायती राज चुनाव को लंबे समय तक स्थगित नहीं रखने की बात कही तो कैदियों के प्रकरण में जिला न्यायाधीशों से जेलों का निरीक्षण करने की हिदायत दी ताकि पता लगाया जा सके कि अदालती आदेशों की पालना हुई या नहीं हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि परिसीमन के नाम पर लंबे समय तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित नहीं रखे जा सकते. राज्य सरकार सुनिश्चित करने को बाध्य है कि परिसीमन प्रक्रिया समय पर पूरी हो, ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समय पर चुनाव कराए जा सकें. जहां पंचायत भंग होती है, वहां आदर्श रूप से छह माह में चुनाव होने चाहिए.

जस्टिस अनूप कुमार ढंड की खंडपीठ ने महावीर प्रसाद गौतम व 16 अन्य पंचायत मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि निवर्तमान सरपंचों को पंचायतों के दैनिक कार्य के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया और पंचायतों के विघटन के छह माह बाद प्रशासक पद पर बने रहने की अनुमति दी, लेकिन बाद में तय प्रक्रिया का पालन किए बिना हटा दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश को रद्द करते पंचायती राज कानून की धारा 38 के तहत याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई की छूट दी. अदालत ने कहा कि दो माह में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद मामले में कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही अदालत ने आशा जताई कि राज्य सरकार मामले में गौर करेगी. अदालत ने आदेश की कॉपी केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को भेजी है.

प्रशासकों को हटाने का आदेश रद्द: याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा व अन्य ने बताया कि सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद विभाग ने चुनाव में देरी को देखते 16 जनवरी को अधिसूचना जारी कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाया. बाद में बिना जांच और सुनवाई का मौका दिए प्रशासक पद से हटा दिया. उनकी नियुक्ति की अधिसूचना वैधानिक रूप से मान्य थी. ऐसे में उन्हें बिना जांच हटाना अवैध है. इस दलील के विरोध में राज्य सरकार ने कहा कि उन्हें दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक लगाया था. जिस परिपत्र से उन्हें नियुक्त किया, वह वैधानिक नहीं था. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है. ऐसे में याचिकाएं खारिज की जाएं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रशासकों को पद से हटाने के आदेश रद्द करते अन्य दिशानिर्देश दिए.

आठ सप्ताह में पालना रिपोर्ट मांगी: उधर, हाईकोर्ट में जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कैदियों के कल्याण से जुड़े मामले में प्रदेश के हर जिले के डीजे को कहा कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखें कि अदालती आदेश की पालना हुई या नहीं. अदालत ने इनसे आठ सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अदालत के समय-समय पर दिए आदेश की पालना में क्या कार्रवाई की?. खंडपीठ में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया कि मामले में राज्य सरकार ने 15 जुलाई को ठोस पालना रिपोर्ट पेश करने का समय लिया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की. अदालत ने वीसी सहित अन्य बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उस संबंध में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी. ऐसे में जिला न्यायाधीशों से स्थानीय जेलों की रिपोर्ट मंगानी चाहिए और राज्य सरकार को भी पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि अदालत के समक्ष जेलों की वास्तविक स्थिति आ सके. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय-समय पर दिए निर्देशों की पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा.

45 बिंदुओं पर दिशानिर्देश: गौरतलब है कि कैदियों के हालात देखते हुए अदालत ने सालों पहले प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया था. अदालत ने सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशानिर्देश दिए. बाद में अदालत ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी सरकार से पालना रिपोर्ट मांगी थी. अदालत ने गत सुनवाई में सरकार को चेताया था कि ठोस जानकारी नहीं दी तो संबंधित विभागों के सचिवों को तलब करेंगे.