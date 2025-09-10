नाबालिग डेटिंग और पॉक्सो एक्ट मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिये डिटेल
कोर्ट के संज्ञान में आया कि हल्द्वानी जेल में ऐसे आरोपों से सम्बंधित 20 बच्चे बन्द हैं.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के-लड़कियों के प्यार व डेटिंग के दौरान पकड़े जाने पर लड़के को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद अधिवक्ता के निवेदन पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आने वाले हफ्ते की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ में हुई.
मामले के अनुसार उच्च न्यायलय की अधिवक्ता मनीषा भंडारी ने जनहित याचिका दायर की. जिसमें कहा गया है कि नाबालिग लड़के-लड़कियों के प्यार के मामले में हमेशा दोषी लड़के को माना जाता है. जिनमें कुछ मामलों में लड़की बड़ी होती है. तब भी लड़के को ही कस्टडी में लिया जाता है. उसे अपराधी बनाकर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उसकी गिरफ्तारी के बजाय काउंसिलिंग होनी चाहिए. केवल वह अकेला दोषी नहीं होता है.
उन्होंने कहा जिस उम्र में उसे स्कूल कॉलेज होना चाहिये था वह जेल में होता है. ऐसे मामले में जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत लड़के,लड़कियों व परिजनों की काउंसिलिंग की जानी चाहिये. भारतीय दंड संहिता में सोलह से अठारह साल के अपराधी बच्चों को दंड देने के बजाय उनकी मानसिक स्थिति को जानने के लिए बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है. इसके विपरीत पॉक्सो एक्ट के कुछ धाराओं में जेल भेज जाता है. यह अपने आप मे सोचनीय विषय है. इस पर विचार किया जाना आवश्यक है. नाबालिगों को सीधे जेल न भेजकर उनकी काउंसिलिंग की जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि हल्द्वानी जेल में ऐसे आरोपों से सम्बंधित 20 बच्चे बन्द हैं. पूर्व में मामले को गम्भीरता से लेते हुए उच्च न्यायलय ने केंद्र व राज्य सरकार से जबाव मांगा है. जिसपर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश सुनावई नहीं हो पाई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तिथि नियत की है.
