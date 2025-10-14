ETV Bharat / state

क्या IGIMS के डॉ. ऋषभ लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव? इस तारीख को पटना हाई कोर्ट लेगा फैसला

पटना: पटना हाई कोर्ट 16 अक्टूबर, 2025 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के हड्डी रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. ऋषभ कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति पर अंतिम निर्णय लेगा. जस्टिस अनील कुमार सिन्हा ने डॉ. ऋषभ की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों से एम्स कानून और नियमों की जानकारी मांगी है.

आवेदक के वकील का तर्क: आईजीआईएमएस के डॉ. ऋषभ कुमार की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय कानून के तहत प्रोफेसर पद पर रहते हुए चुनाव लड़ा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी पद पर बने रहकर चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों पर यह नियम लागू नहीं होता, जो उनके मुवक्किल के साथ भेदभाव को दर्शाता है.

डॉक्टर ऋषभ कुमार (ETV Bharat)

आईजीआईएमएस प्रशासन की अनदेखी: अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को सूचित किया कि डॉ. ऋषभ ने चुनाव लड़ने के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन आईजीआईएमएस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न देना उनके मुवक्किल के अधिकारों का हनन है.

क्या कहता है आईजीआईएमएस प्रशासन: आईजीआईएमएस की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि "संस्थान एम्स कानून के तहत संचालित होता है. इस कानून में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने का कोई प्रावधान नहीं है." उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉ. ऋषभ को चुनाव लड़ने के लिए नियमों का पालन करना होगा.

"आईजीआईएमएस एम्स कानून के तहत संचालित होता है, जिसमें पद पर रहते चुनाव लड़ने का कोई प्रावधान नहीं है. डॉ. ऋषभ को नियमों का पालन करना ही होगा."- सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता