ETV Bharat / state

क्या IGIMS के डॉ. ऋषभ लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव? इस तारीख को पटना हाई कोर्ट लेगा फैसला

पटना हाई कोर्ट डॉ. ऋषभ कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति पर फैसला करेगा. कोर्ट ने एम्स कानून की जानकारी मांगी. पढ़ें पूरी खबर-

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना हाई कोर्ट 16 अक्टूबर, 2025 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के हड्डी रोग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. ऋषभ कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति पर अंतिम निर्णय लेगा. जस्टिस अनील कुमार सिन्हा ने डॉ. ऋषभ की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों से एम्स कानून और नियमों की जानकारी मांगी है.

आवेदक के वकील का तर्क: आईजीआईएमएस के डॉ. ऋषभ कुमार की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय कानून के तहत प्रोफेसर पद पर रहते हुए चुनाव लड़ा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी पद पर बने रहकर चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों पर यह नियम लागू नहीं होता, जो उनके मुवक्किल के साथ भेदभाव को दर्शाता है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
डॉक्टर ऋषभ कुमार (ETV Bharat)

आईजीआईएमएस प्रशासन की अनदेखी: अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को सूचित किया कि डॉ. ऋषभ ने चुनाव लड़ने के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन आईजीआईएमएस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न देना उनके मुवक्किल के अधिकारों का हनन है.

क्या कहता है आईजीआईएमएस प्रशासन: आईजीआईएमएस की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि "संस्थान एम्स कानून के तहत संचालित होता है. इस कानून में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने का कोई प्रावधान नहीं है." उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉ. ऋषभ को चुनाव लड़ने के लिए नियमों का पालन करना होगा.

"आईजीआईएमएस एम्स कानून के तहत संचालित होता है, जिसमें पद पर रहते चुनाव लड़ने का कोई प्रावधान नहीं है. डॉ. ऋषभ को नियमों का पालन करना ही होगा."- सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता

राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का हवाला: डॉ. ऋषभ के वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि समान परिस्थिति में कोर्ट ने प्रोफेसर को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि एम्स कानून में चुनाव लड़ने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, जिसके आधार पर डॉ. ऋषभ को अनुमति दी जानी चाहिए।

"विश्वविद्यालय कानून प्रोफेसरों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में भेदभाव क्यों? आईजीआईएमएस प्रशासन छुट्टी आवेदन पर चुप है."- अरुण कुमार, डॉ. ऋषभ के वकील

कोर्ट का सुझाव और प्रश्न: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि डॉ. ऋषभ चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र क्यों नहीं दे देते. इस पर आवेदक के वकील ने कहा कि आईजीआईएमएस प्रशासन इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रहा है. कोर्ट ने इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करने को कहा.

अगली सुनवाई तक जानकारी जुटाने का निर्देश: जस्टिस अनील कुमार सिन्हा ने सभी पक्षों को एम्स कानून और संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी जुटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस जानकारी के आधार पर ही वह डॉ. ऋषभ के चुनाव लड़ने की अनुमति पर अंतिम फैसला लेगा. अगली सुनवाई 16 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें-

विधानसभा चुनाव में बिहार के इन बड़े डॉक्टरों की होगी एंट्री, सर्जन से लेकर डेंटिस्ट तक शामिल

TAGGED:

IGIMS DR RISHABH KUMAR
PATNA HIGH COURT
पटना हाई कोर्ट
डॉक्टर ऋषभ कुमार
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.