ETV Bharat / state

सेंट्रल गजट में JAUNSARI को लिखा JANSARI, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

नैनीताल हाईकोर्ट में जौनसारी शब्द की गलत स्पेलिंग लिखे जाने पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र से शपथ पत्र मांगा.

UTTARAKHAND HIGHCOURT
केंद्रीय गजट में जौनसारी की स्पेलिंग से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के जौनसार में रहने वाले जौनसारी की स्पेलिंग मामले से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की. दरअसल, राज्य बनने के दौरान केंद्र सरकार के गजट में जौनसारी (JAUNSARI) की स्पेलिंग गलत जनसारी (JANSARI) छप जाने के कारण यहां पर रह रहे पिछड़ी जाति के लोगों को केंद्र से उनके लिए जारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस मामले पर शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि स्पेलिंग सही करने के लिए केंद्र सरकार 6 सप्ताह में निर्णय लेकर अपना शपथ पत्र पेश करें. मामले की अगली सुनवाई हेतु कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.

हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तब जौनसार क्षेत्र का नाम केंद्र द्वार जारी नोटिफिकेशन के अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग में लिखने पर गलती हुई है. तब से अब तक इस पर किसी सरकार ने विचार नहीं किया. अब इसको संसोधन केंद्र सरकार ही कर सकती है. क्योंकि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं. बिना कैबिनेट की बैठक और उसके निर्णय और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना इसे नहीं सुधारा जा सकता है. इसलिए इसकी स्पेलिंग में सुधार किया जाए.

इसको सही करने के लिए इनके आयोग के अध्यक्ष और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. इस मुद्दे को विकास नगर निवासी मधु चौहान ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट के सम्मुख रखा है.

याचिकाकर्ता मधु चौहान की तरफ से बताया गया है कि राज्य गठन के बाद से ही जौनसार में रहने वाले लोगों को केंद्र के गजट में छपी स्पेलिंग से काफी दिक्कतें आ रही थी. जैसे सरकारी नौकरी में केंद्र के गजट के अनुसार JANSARI (जनसारी) शब्द लिखे होने की वजह से जब JAUNSARI (जौनसारी) लिखे प्रमाणपत्र दाखिल किए जाते हैं तो दोनों को अलग-अलग जनजाति समझकर रिजेक्ट किया जाता है. कुछ लोग कोर्ट कचेहरी का सहारा लेकर आगे बढ़े तो कुछ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता. इसी समस्या के समाधान के लिए ये याचिका भी डाली गई है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्टकेंद्रीय गजट में जौनसारी शब्द गलतJAUNSARI WROTE TO JANSARIजौनसार के लोगों को नौकरी में दिक्कतUTTARAKHAND HIGHCOURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.