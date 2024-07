ETV Bharat / state

राज्य के दुर्गम इलाकों में अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें क्या हुआ - Hearing in Nainital High Court

याचिकाकर्ता ने इन वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रीय सोशल वेलफेयर एक्ट 2007 के तहत सहायता दिलाने की प्रार्थना की है. याची ने प्रार्थना में ये भी कहा है कि सरकार की आंगनबाड़ी और आशा बहनों के माध्यम से ऐसे लोगों का डाटा तैयार किया जाए और सरकार इन्हें नियमों के तहत तत्काल मदद पहुंचाए. वर्तमान में इन वरिष्ठ नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है. इसलिए सरकार उनको समय समय पर जागरूक भी करे. जनहित याचिका में आयुक्त कुमाऊं और गढ़वाल सहित जिला अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है.

क्या है सोशल वेलफेयर एक्ट 2007: भारत सरकार ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy on Older Persons) की घोषणा की थी. इसके माध्यम से वृद्ध जनों के अधिकारों को पहचान मिली. उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई. इसके बावजूद विभिन्न समाजसेवी संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की तरफ से सरकार पर लगातार इस बात के लिये दबाव बनाया जा रहा था, कि वृद्धजनों हेतु बनी नीति के क्रियान्वयन के लिये विधायी प्रावधान किये जाएं. इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ (Maintenance and welfare of parents and senior citizens act, 2007) पारित किया था.

अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारें भरण-पोषण अधिकरण (Maintenance Tribunal) बनाएंगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को देय भरण-पोषण राशि पर निर्णय किया जा सके. यह अधिकरण बच्चों और संबंधियों को निर्देश दे सकता है कि वे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु 10,000 रुपए का मासिक शुल्क अदा करें.

