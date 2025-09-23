ETV Bharat / state

टाटा मैजिक छोटा हाथी को जारी बस परमिट निरस्त, नैनीताल हाईकोर्ट का अगली सुनवाई तक आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में आज मंगलवार को एक दिलचस्प मामले की सुनवाई हुई. छोटा हाथी के नाम से मशहूर टाटा मैजिक वाहन को बस परमिट जारी होने से नाराज बस ओनर्स ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि टाटा मैजिक का बस का परमिट निरस्त किया जाए. उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने तर्क रखे. उनके तर्क सुनकर अदालत ने अगली सुनवाई तक इस मामले में एक बड़ा महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

टाटा मैजिक छोटा हाथी का बस का परमिट फिलहाल निरस्त: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम के द्वारा टाटा मैजिक (छोटा हाथी) को बस का परमिट जारी करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐसे जारी सभी टाटा मैजिकों का परमिट अगली सुनवाई तक निरस्त कर दिया है. पूर्व के आदेश पर आज कमिश्नर परिवहन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के मार्गदर्शन के लिए पेश हुए.

हाईकोर्ट ने परिवहन कमिश्नर से पूछे ये सवाल: कमिश्नर परिवहन के द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान है. कोर्ट उनके वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हुई. जिस पर कोर्ट ने 25 सितम्बर तक इस पर स्थिति से अवगत कराने को कहा है. कोर्ट ने पूछा है कि एक 8 से 9 के सीटर के वाहन को कैसे बस का परमिट दिया जा सकता है. ऑटो मोबाइल एक्ट के तहत बस का एक निर्धारित ढांचा होता है. उसमें कितनी सीटों होंगी, उसकी भार क्षमता के अनुसार निर्धारित होती है.