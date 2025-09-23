टाटा मैजिक छोटा हाथी को जारी बस परमिट निरस्त, नैनीताल हाईकोर्ट का अगली सुनवाई तक आदेश
टाटा मैजिक को उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा बस का परमिट जारी करने के खिलाफ याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
Published : September 23, 2025 at 4:21 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में आज मंगलवार को एक दिलचस्प मामले की सुनवाई हुई. छोटा हाथी के नाम से मशहूर टाटा मैजिक वाहन को बस परमिट जारी होने से नाराज बस ओनर्स ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि टाटा मैजिक का बस का परमिट निरस्त किया जाए. उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने तर्क रखे. उनके तर्क सुनकर अदालत ने अगली सुनवाई तक इस मामले में एक बड़ा महत्वपूर्ण आदेश दिया है.
टाटा मैजिक छोटा हाथी का बस का परमिट फिलहाल निरस्त: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम के द्वारा टाटा मैजिक (छोटा हाथी) को बस का परमिट जारी करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐसे जारी सभी टाटा मैजिकों का परमिट अगली सुनवाई तक निरस्त कर दिया है. पूर्व के आदेश पर आज कमिश्नर परिवहन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के मार्गदर्शन के लिए पेश हुए.
हाईकोर्ट ने परिवहन कमिश्नर से पूछे ये सवाल: कमिश्नर परिवहन के द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान है. कोर्ट उनके वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हुई. जिस पर कोर्ट ने 25 सितम्बर तक इस पर स्थिति से अवगत कराने को कहा है. कोर्ट ने पूछा है कि एक 8 से 9 के सीटर के वाहन को कैसे बस का परमिट दिया जा सकता है. ऑटो मोबाइल एक्ट के तहत बस का एक निर्धारित ढांचा होता है. उसमें कितनी सीटों होंगी, उसकी भार क्षमता के अनुसार निर्धारित होती है.
बस स्टैंड में छोटा हाथी लगा चुका है सेंध: बस एक निर्धारित समय व जगह से चलती है. टाटा मैजिक को जहां आठ व नौ सवारियां मिलीं, वहां को चल देती है. जैसे देहली, ऋषिकेश व शादियों में हर जगह उनका उपयोग बस के तौर नहीं किया जा सकता.
ये है पूरा मामला: मामले के अनुसार देहरादून निवासी बस ओनर्स विजय वर्धन डंडरियाल ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में राज्य परिवहन निगम के द्वारा सात से नौ सीटर टाटा मैजिक (छोटा हाथी) को बस मानते हुए बस का परमिट जारी किया है. अब ये जहां बस स्टैंड होता है, वहां अपनी गाड़ी लगाते हैं. जैसे ही सात आठ सवारियां स्टैंड पर आती हैं, उनको लेकर चल देती जाती हैं. हमको सवारियां नहीं मिल पा रही हैं. इससे हमारे सामने आर्थिक दिक्कत आने लगी है. इसलिए टाटा मैजिक यानी छोटा हाथी को दिया गया बस का परमिट निरस्त किया जाये. अकेले देहरादून में ही 5 हजार टाटा मैजिक को बस का परमिट दिया गया है. नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.
