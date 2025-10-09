ETV Bharat / state

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संविदा कर्मियों को हटाने का मामला, HC ने सचिव को फिर से विचार करने को कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संविदा में कार्यरत ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने के संबंध में दायर की गई कई रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आयुष विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे 25 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश में निहित नीति पर फिर से विचार करें और विश्वविद्यालय को नियमित भर्ती होने तक संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देने पर विचार करें.

ये याचिकाएं 44 कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्हें उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के माध्यम से 2013 से 2021 के बीच आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के पदों पर नियुक्त किया गया था.

याचिकाकर्ताओं के अनुसार जनवरी 2024 में उन्हें बिना किसी कारण के सेवा से हटा दिया गया. उन्होंने न्यायालय से अपनी सेवाओं को जारी रखने और लंबित वेतन/पारिश्रमिक के भुगतान की मांग की. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के पूर्व के आदेश 25 अप्रैल 2024 का हवाला दिया, जिसमें नियमित चयन प्रक्रिया शुरू होने तक कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखने का निर्देश दिया गया था.

सुनवाई के दौरान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया कि रिक्तियों को भरने के लिए शुरू की गई नियमित चयन प्रक्रिया को भर्ती नियमों में विसंगतियों के कारण रद्द करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि 25 अप्रैल 2025 के सरकारी आदेश ने विश्वविद्यालय को ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के पदों पर संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई नई नियुक्ति करने से रोक दिया है, जिससे विश्वविद्यालय अदालत के पिछले आदेशों का पालन करने में असमर्थ है.