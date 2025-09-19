सांसदों-विधायकों के आपराधिक मामलों पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा.
देहरादून: सांसदों व विधायकों के आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका की गई थी, जिस पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से आने वाले शुक्रवार 26 सितंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार 26 सितंबर की तिथि नियत की है. मामले के अनुसार देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने सांसदों व विधायकों के आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.
विकेश सिंह नेगी ने जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2023 ने अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार के मामले का जिक्र किया. विकेश सिंह नेगी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि सांसदों व विधायकों के ऊपर चल रहे अपराधिक मामलो की शीघ्र सुनवाई करने के लिए राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें. ताकि उनके मामलों की शीघ्र सुनवाई हो सके. चाहे एक केस हो या अधिक.
विकेश सिंह नेगी ने जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में सांसदों व विधायकों के ऊपर कई केस विचाराधीन है, जिन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है. विकेश सिंह नेगी का कहना है कि राज्य सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. यानि इस तरह के मामलों के लिए अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं हुआ है.
विकेश सिंह नेगी ने जनहित याचिका में एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कोर्ट को बताया कि प्रदेश में सांसदों व विधायकों के ऊपर कई आपराधिक मामले चल रहे है. वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट से स्थिति से अवगत कराने का समय मांगा गया. जिस पर कोर्ट ने सरकार को स्थिति से अवगत कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.
याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाय और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाय. ताकि सांसदों व विधायकों के आपराधिक मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई हो सके.
