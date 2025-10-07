ETV Bharat / state

पूर्व IPS अधिकारी के कॉन्स्टेबल भाई की थाने में हत्या मामला, HC में हुई आरोपी के सजा के मामले पर सुनवाई, जानें क्या हुआ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी के कॉन्स्टेबल भाई की थाने में ही हत्या से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आधार पर हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा के मामले पर 13 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि अभियुक्त के मामले की शीघ्र सुनवाई की जाए और अभियुक्त को जेल से सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया जाए. बीते 22 सितंबर को अभियुक्त को हाईकोर्ट में सुरक्षा के साथ पेश किया गया.

हुई सुनवाई के दौरान अभियुक्त का अधिवक्ता कोर्ट के मौजूद न होने के कारण वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ को इस मामले की पैरवी करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है. अब मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई. जिसकी जानकारी आज 7 अक्टूबर को दी गई.

दरअसल, 2014 में हल्द्वानी थाने में तैनात कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह की राजेंद्र कुमार आर्या ने सरिया घोंपकर हत्या कर दी थी. कॉन्स्टेबल सुरेंद्र, उत्तराखंड की पूर्व आईपीएस अधिकारी विमला गुंज्याल के भाई थे. घटना के समय विमला गुंज्याल इंडियन रिजर्व बटालियन सेलाकुंई में कमांडेंट के पद पर तैनात थीं. आरोपी राजेंद्र को हल्द्वानी कोर्ट द्वारा 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.