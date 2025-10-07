ETV Bharat / state

पूर्व IPS अधिकारी के कॉन्स्टेबल भाई की थाने में हत्या मामला, HC में हुई आरोपी के सजा के मामले पर सुनवाई, जानें क्या हुआ

पूर्व आईपीएस अधिकारी के कॉन्स्टेबल भाई की थाने में हत्या के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई.

POLICE CONSTABLE MURDER CASE
पूर्व IPS अधिकारी के कॉन्स्टेबल भाई की थाने में हत्या मामला (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 7, 2025 at 8:29 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी के कॉन्स्टेबल भाई की थाने में ही हत्या से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आधार पर हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा के मामले पर 13 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि अभियुक्त के मामले की शीघ्र सुनवाई की जाए और अभियुक्त को जेल से सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया जाए. बीते 22 सितंबर को अभियुक्त को हाईकोर्ट में सुरक्षा के साथ पेश किया गया.

हुई सुनवाई के दौरान अभियुक्त का अधिवक्ता कोर्ट के मौजूद न होने के कारण वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद वशिष्ठ को इस मामले की पैरवी करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है. अब मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई. जिसकी जानकारी आज 7 अक्टूबर को दी गई.

दरअसल, 2014 में हल्द्वानी थाने में तैनात कॉन्स्टेबल सुरेंद्र सिंह की राजेंद्र कुमार आर्या ने सरिया घोंपकर हत्या कर दी थी. कॉन्स्टेबल सुरेंद्र, उत्तराखंड की पूर्व आईपीएस अधिकारी विमला गुंज्याल के भाई थे. घटना के समय विमला गुंज्याल इंडियन रिजर्व बटालियन सेलाकुंई में कमांडेंट के पद पर तैनात थीं. आरोपी राजेंद्र को हल्द्वानी कोर्ट द्वारा 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

इस पूरे प्रकरण में अभियुक्त राजेंद्र कुमार ने पुलिस कॉन्स्टेबल पर आरोप लगाया था कि उसे बार-बार कुछ केसों के संबंध में थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. जबकि वे इन केसों में शामिल नहीं थे.

राजेंद्र का कहना है कि पुलिस की गलती के कारण वे आजीवन की सजा भुगत रहे हैं. निचली अदालत ने सजा दिए जाने के दौरान गवाहों का पूरा न्यायिक परीक्षण नहीं किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई.

इससे पहले भी उनके द्वारा पैरोल पर छोड़े जाने के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया. जिसे उच्च न्यायालय ने आधारहीन पाते हुए निरस्त कर दिया. इसके बाद उनके द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गई. सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायलय को निर्देश दिए कि इस मामले को प्राथमिकता से लेकर इसका निस्तारण करें.

