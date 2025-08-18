ETV Bharat / state

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर - ILLA PANCHAYAT ELECTION IN NAINITAL

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट से अहम फैसला आ सकता है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 11:16 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 11:22 AM IST

4 Min Read

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव में हुए बवाल पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं. मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. वहीं मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. सुनवाई से पहले पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. सुबह से ही नैनीताल शहर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाए हुई है. हाईकोर्ट की ओर आने-जाने वाले मार्गों पर वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

सुरक्षा के दृष्टिगत बाहरी जिलों से आने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है. कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने घटित घटना और विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी. इसे देखते हुए प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. दोनों दल एक-दूसरे पर सदस्यों के अपहरण और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगा चुके हैं. ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. शहर में सुरक्षा माहौल देखते हुए आमजन से भी शांति और सहयोग की अपील की गई है.

बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मतदान के दौरान हंगामा हो गया था. इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उनके समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों का हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया गया है. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया था. पूरे मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया था.

वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना का कहना था कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी कराई है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया है, जो कोर्ट के आदेश पर किया जाएगा. जिसके बाद आज पूरे मामले में हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा. वहीं इस पूरे मामले में बीते दिन जिला पंचायत सदस्यों ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें उन्होंने अपहरण की बात से साफ इनकार किया था और अपनी मर्जी से घूमने के लिए निकलने की बात कही थी. साथ ही सभी के सुरक्षित होने की बात भी कही थी. जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया था.

मामले में बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था. जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल की तहरीर पर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, खटीमा विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दीपा दर्मवाल ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त को वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, इस दौरान उनके साथ 4 जिला पंजायत सदस्य मतदान केंद्र पहुंचे थे. आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोका गया. जिसके बाद मारपीट कर और उनके सदस्यों को गायब करने की कोशिश का आरोप लगाया.

पढ़ें-

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव में हुए बवाल पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं. मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. वहीं मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. सुनवाई से पहले पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. सुबह से ही नैनीताल शहर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाए हुई है. हाईकोर्ट की ओर आने-जाने वाले मार्गों पर वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

सुरक्षा के दृष्टिगत बाहरी जिलों से आने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है. कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने घटित घटना और विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी. इसे देखते हुए प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. दोनों दल एक-दूसरे पर सदस्यों के अपहरण और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगा चुके हैं. ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. शहर में सुरक्षा माहौल देखते हुए आमजन से भी शांति और सहयोग की अपील की गई है.

बता दें कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मतदान के दौरान हंगामा हो गया था. इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उनके समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों का हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया गया है. जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया था. पूरे मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया था.

वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना का कहना था कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी कराई है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया है, जो कोर्ट के आदेश पर किया जाएगा. जिसके बाद आज पूरे मामले में हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा. वहीं इस पूरे मामले में बीते दिन जिला पंचायत सदस्यों ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें उन्होंने अपहरण की बात से साफ इनकार किया था और अपनी मर्जी से घूमने के लिए निकलने की बात कही थी. साथ ही सभी के सुरक्षित होने की बात भी कही थी. जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया था.

मामले में बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था. जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल की तहरीर पर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, खटीमा विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दीपा दर्मवाल ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त को वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, इस दौरान उनके साथ 4 जिला पंजायत सदस्य मतदान केंद्र पहुंचे थे. आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोका गया. जिसके बाद मारपीट कर और उनके सदस्यों को गायब करने की कोशिश का आरोप लगाया.

पढ़ें-

Last Updated : August 18, 2025 at 11:22 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष विवादNAINITAL ZILA PANCHAYAT ELECTIONNAINITAL ZILA PANCHAYAT PRESIDENTNAINITAL LATEST NEWSILLA PANCHAYAT ELECTION IN NAINITAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.