ETV Bharat / state

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें क्या हुआ - NAINITAL ZILA PANCHAYAT ADHYAKSH

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई.

NAINITAL ZILA PANCHAYAT ADHYAKSH
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 9:29 PM IST

3 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त को नैनीताल जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 सदस्यों का अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में री-पोलिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आयोग के द्वारा दायर शपथपत्र पर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 सिंतबर की तिथि नियत की है.

आज मामले की सुनावई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंजपीठ में हुई. मामले को लेकर दायर याचिका पर कहा गया कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ हुई है. उसके क्रमांक 1 में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया.

नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसे: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ मामले की सुनवाई के बाद आज जिला जिलाधिकारी नैनीताल और एनएच के डायरेक्टर पेश हुए.

हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे प्रश्न पूछा कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? एनएच लोगों के आने जाने के लिए अंडर पास क्यों नहीं बना रहा है? बिना सर्वे किए एनएच का निर्माण कर दिए. इस पर रिपोर्ट पेश करें. बीते 8 महीने में 14 लोगों ने अपनी जान गवां दी.

मामले के अनुसार, चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के कारण पिछले 8 माह में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. जबकि इन बेतरतीब बने कटों के चलते दर्जनों लोग गंभीर घायल हो चुके हैं. जिनका बाहरी अस्पतालों में ईलाज चल रहा है.

याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि एनएच अथॉरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और दुर्घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था. एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गई? जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं. अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसकी जांच कराई जाए. ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं.

ये भी पढ़ें:

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त को नैनीताल जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 सदस्यों का अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में री-पोलिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आयोग के द्वारा दायर शपथपत्र पर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 सिंतबर की तिथि नियत की है.

आज मामले की सुनावई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंजपीठ में हुई. मामले को लेकर दायर याचिका पर कहा गया कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ हुई है. उसके क्रमांक 1 में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया.

नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसे: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ मामले की सुनवाई के बाद आज जिला जिलाधिकारी नैनीताल और एनएच के डायरेक्टर पेश हुए.

हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे प्रश्न पूछा कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? एनएच लोगों के आने जाने के लिए अंडर पास क्यों नहीं बना रहा है? बिना सर्वे किए एनएच का निर्माण कर दिए. इस पर रिपोर्ट पेश करें. बीते 8 महीने में 14 लोगों ने अपनी जान गवां दी.

मामले के अनुसार, चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के कारण पिछले 8 माह में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. जबकि इन बेतरतीब बने कटों के चलते दर्जनों लोग गंभीर घायल हो चुके हैं. जिनका बाहरी अस्पतालों में ईलाज चल रहा है.

याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि एनएच अथॉरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों और दुर्घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था. एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गई? जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं. अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसकी जांच कराई जाए. ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाईHEARING IN NAINITAL HIGH COURTनैनीताल जिला पंचायत अध्यक्षNAINITAL ZILA PANCHAYAT PRESIDENTNAINITAL ZILA PANCHAYAT ADHYAKSH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.