प्रयागराज: कान्हा की नगरी मथुरा में गोवंश की मौत पर एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मथुरा- वृंदावन के गौशालाओं में गोवंश की मौत के मामले में एसआईटी गठित करने का औचित्य नहीं है. सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि गौशालाओं की बेहतर देखभाल की जाए और इनकी नियमित मॉनिटरिंग हो. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने प्रहलाद कृष्ण शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है.

दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि 13 दिसंबर 2024 को धौरेरा जंगल की गौशालाओं में हुई 50 गोवंशों की मौत की खबर फोटो सहित छपी थीं. जिसमें कई गोवंश बीमार भी थीं. इसकी जांच कर दोषियों को दंडित करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इसीलिए यह याचिका लगाई गई है.

वहीं सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में जांच टीम गठित की गई थी. उसकी अंतरिम रिपोर्ट 16 दिसंबर 2024 को पेश की गई थी. जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. टीम ने गत सात जनवरी को अंतिम रिपोर्ट पेश की है. दो गोशाला में पांच गायों की मौत हुई थी. भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं. हालांकि याची ने इस पर असंतोष जताया और कहा कि कई गायों की मौत हुई है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच का औचित्य नहीं है. साथ ही गौशालाओं की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया.

