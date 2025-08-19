ETV Bharat / state

गौशालाओं में फैली अव्यवस्था और गोवंशों की होने वाले मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए नियमित निगरानी के निर्देश - HIGH COURT NEWS

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को गौशालाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए

ETV Bharat
गोशाला पर हाईकोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: कान्हा की नगरी मथुरा में गोवंश की मौत पर एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मथुरा- वृंदावन के गौशालाओं में गोवंश की मौत के मामले में एसआईटी गठित करने का औचित्य नहीं है. सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि गौशालाओं की बेहतर देखभाल की जाए और इनकी नियमित मॉनिटरिंग हो. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने प्रहलाद कृष्ण शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है.

दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि 13 दिसंबर 2024 को धौरेरा जंगल की गौशालाओं में हुई 50 गोवंशों की मौत की खबर फोटो सहित छपी थीं. जिसमें कई गोवंश बीमार भी थीं. इसकी जांच कर दोषियों को दंडित करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इसीलिए यह याचिका लगाई गई है.

वहीं सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में जांच टीम गठित की गई थी. उसकी अंतरिम रिपोर्ट 16 दिसंबर 2024 को पेश की गई थी. जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. टीम ने गत सात जनवरी को अंतिम रिपोर्ट पेश की है. दो गोशाला में पांच गायों की मौत हुई थी. भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं. हालांकि याची ने इस पर असंतोष जताया और कहा कि कई गायों की मौत हुई है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच का औचित्य नहीं है. साथ ही गौशालाओं की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़े:गुंडा एक्ट पर High Court ने अफसरों को चेताया; जज बोले- सिर्फ 2 मुकदमे पर किसी को गुंडा नहीं ठहरा सकते

प्रयागराज: कान्हा की नगरी मथुरा में गोवंश की मौत पर एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मथुरा- वृंदावन के गौशालाओं में गोवंश की मौत के मामले में एसआईटी गठित करने का औचित्य नहीं है. सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि गौशालाओं की बेहतर देखभाल की जाए और इनकी नियमित मॉनिटरिंग हो. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने प्रहलाद कृष्ण शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है.

दरअसल याचिकाकर्ता का कहना था कि 13 दिसंबर 2024 को धौरेरा जंगल की गौशालाओं में हुई 50 गोवंशों की मौत की खबर फोटो सहित छपी थीं. जिसमें कई गोवंश बीमार भी थीं. इसकी जांच कर दोषियों को दंडित करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इसीलिए यह याचिका लगाई गई है.

वहीं सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में जांच टीम गठित की गई थी. उसकी अंतरिम रिपोर्ट 16 दिसंबर 2024 को पेश की गई थी. जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. टीम ने गत सात जनवरी को अंतिम रिपोर्ट पेश की है. दो गोशाला में पांच गायों की मौत हुई थी. भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं. हालांकि याची ने इस पर असंतोष जताया और कहा कि कई गायों की मौत हुई है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच का औचित्य नहीं है. साथ ही गौशालाओं की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़े:गुंडा एक्ट पर High Court ने अफसरों को चेताया; जज बोले- सिर्फ 2 मुकदमे पर किसी को गुंडा नहीं ठहरा सकते

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT NEWSGOVERNMENT GAUSHALA OF UPCOW DEATH CASEगोशाला में गोवंश की मौत पर सुनवाईHIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.