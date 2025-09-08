एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामले में टली सुनवाई, हाईकोर्ट से फिलहाल विधायक को नहीं मिली राहत
अर्की निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ आपराधिक मामले में सुनवाई टली. जानिए क्या है पूरा मामला?
शिमला: अर्की निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार व जालसाजी से जुड़े आपराधिक मामले को वापस लेने से जुड़े आवेदन पर सुनवाई 15 सितंबर तक टल गई है. फिलहाल एमएलए संजय अवस्थी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने विशेष न्यायाधीश सोलन की तरफ से विधायक के खिलाफ तय किए गए आरोपों से जुड़े आदेश रिकॉर्ड पर रखे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार के आवेदन पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार के आवेदन के तहत एमएलए संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की इजाजत मांगी गई है.
गौरतलब है कि, विधायक संजय अवस्थी ने भी अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की हुई है. उस याचिका में संजय अवस्थी ने दलील दी थी कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज उक्त मामले को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उसके बाद अदालत ने सरकार को उक्त दलील के संबंध में जरूरी निर्देश पेश करने के आदेश दिए हैं. इस बीच, सरकार ने खंडपीठ के समक्ष आवेदन दाखिल कर संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापिस लेने की इजाजत मांगी है.
क्या है पूरा मामला?
मामले के अनुसार, 21 अप्रैल 2022 को विशेष न्यायाधीश सोलन की अदालत ने संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोप तय किए थे. न्यायालय ने कहा था कि प्रार्थी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 467, 468 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों का मामला बनता है. विशेष अदालत ने साथ ही कहा था कि प्रार्थी उस समय नगर पालिका सोलन का पार्षद था, इसलिए उसके खिलाफ लोक सेवक होने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का भी मामला बनता है. संजय अवस्थी पर आरोप है कि उन्होंने पार्षद होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी व हरियाणा निवासी विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली होने का झूठा प्रमाणपत्र जारी किया था. इस कारण वह बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र पाने में सफल हुआ.
वहीं, संजय अवस्थी का कहना था कि तत्कालीन तहसीलदार को 14 मई 2001 को विक्रमजीत सिंह मलिक के पक्ष में हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए था. अवस्थी ने कहा था कि पार्षद ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं होता. विशेष न्यायाधीश सोलन ने सभी पक्षकारों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद आरोप तय किए थे. अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार, केवल एक वास्तविक हिमाचली ही विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश के लिए खेल सकता है.
विक्रमजीत मलिक जिला पानीपत के सींख गांव का निवासी है और हरियाणा का स्थायी निवासी होने के कारण वह हिमाचल के लिए खेलने का पात्र नहीं था. संजय अवस्थी उस समय नगर पालिका सोलन के वार्ड संख्या 9 के पार्षद थे. उन्होंने 14 मई 2001 को जारी प्रमाण पत्र में बताया था कि मलिक पिछले 15 साल से सोलन का स्थायी निवासी है. इस आधार पर उसने तत्कालीन तहसीलदार, सोलन के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और 14 मई 2001 को वास्तविक हिमाचली होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया. इसके बाद मलिक ने हिमाचल प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला.
विशेष अदालत सोलन ने प्रथम दृष्टया संजय अवस्थी द्वारा 14 मई 2001 को जारी प्रमाण पत्र को गलत बताया, जिसका उपयोग मलिक ने तहसीलदार सोलन से वास्तविक हिमाचली प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए किया. विशेष न्यायाधीश ने उक्त प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्टया झूठा बताया और इसे मलिक द्वारा संजय अवस्थी के साथ मिलीभगत करके हासिल किया. अभी यह मामला विशेष न्यायाधीश सोलन के समक्ष लंबित है. इसी बीच, संजय अवस्थी हाईकोर्ट की एकल पीठ व राज्य सरकार खंडपीठ में गई है.
