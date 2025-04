ETV Bharat / state

चाइनीज मांझे से बच्चे की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई - HEARING IN CHHATTISGARH HIGH COURT

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : April 17, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 10:01 AM IST

बिलासपुर: चाइनीज मांझे से रायपुर में बच्चे की मौत के मामले में बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था. बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोर्ट हौरान: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि, प्रतिबंध के बावजूद इस खतरनाक सामग्री की बिक्री कैसे हो रही है. साथ ही, यह भी पूछा कि मृतक बच्चे के परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

