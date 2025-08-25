रामगढ़: अजरबैजान जेल से पहली बार झारखंड के रामगढ़ भदानीनगर कोर्ट के कांड संख्या 175/22 में सुनील कुमार मीणा उर्फ ​​मयंक सिंह को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए एटीएस (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) ने आवेदन दिया था, जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मिस संजीबिता गुइन की अदालत में सुनवाई हुई. एटीएस की ओर से सरकारी अधिवक्ता कुमुद रंजन ने पक्ष रखा, जबकि सुनील कुमार की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार, अधिवक्ता विधानचंद्र सिंह, अधिवक्ता अनिमेष सिंह ने बहस की. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने बताया कि हम सुनील कुमार की ओर से पक्ष रख रहे हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदन दिया गया कि सुनील कुमार मीणा उर्फ ​​मयंक सिंह को आगे की जांच के लिए पुलिस रिमांड दिया जाए. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जिस समय भदानी नगर पीएस कांड संख्या 175/22 में आरोप पत्र पेश किया गया था, एक तो पुलिस लालपुर थाना कांड संख्या 307/23 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें आकाश राय उर्फ ​​मोनू और मयंक सिंह के खिलाफ किया गया है, जिसकी चार्जशीट की कॉपी कोर्ट को भी दे दी गई है. इससे पहले जब अभियोजन पक्ष ने मान लिया है कि आकाश राय ही मयंक सिंह है, तो आकाश राय को भी मयंक सिंह, सुनील कुमार को मयंक सिंह और मयंक सिंह को भी कैसे मयंक सिंह बनाया जाएगा. केस डायरी में कहीं भी ऐसा कोई गवाह या अन्य सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि सुनील कुमार ही सुनील कुमार मीणा उर्फ ​​मयंक सिंह है.

अधिवक्ता ने कहा कि जिस व्यक्ति को मयंक सिंह कहकर यहां लाया गया है, वह मयंक सिंह नहीं बल्कि सुनील कुमार है. वे वाहवाही बटोरने के लिए उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसके साथ ही हमने माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी पेश किया है, जिसमें अगर नई याचिका का जिक्र नहीं किया जाता, तो इस मामले में कोई तथ्य मौजूद नहीं है. सुरक्षा की दृष्टि से अज़रबैजान दुनिया की शीर्ष 10 जेलों में शामिल है. वहां जेल में बंद होने के बावजूद, मयंक सिंह के नाम पर हर दिन उसके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है. फिर जो व्यक्ति जेल में है, वह उच्चतम सुरक्षा क्षेत्र में है. इन सभी दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

एटीएस की ओर से सरकारी वकील ने अपनी बात रखी. उन्होंने अदालत को बताया कि जिस मामले में मयंक सिंह उर्फ ​​सुनील कुमार मीणा उर्फ ​​सुनील कुमार को अजरबैजान जेल से वापस लाया गया है, उसकी जांच अभी लंबित है. जिस समय पुलिस जांच कर रही थी, उस समय मयंक सिंह उर्फ ​​सुनील कुमार मीणा उर्फ ​​सुनील कुमार जेल में था. इसलिए, न तो उससे ठीक से पूछताछ हो सकी और न ही कई तथ्य सामने आ सके. पूरी दलील सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

क्या है पूरा मामला

झारखंड में पहली बार विदेश से ट्रांजिट के ज़रिए लाए गए कुख्यात अपराधी सुनील कुमार मीणा उर्फ ​​मयंक सिंह को रामगढ़ कोर्ट में पेश किया गया और उसे पुलिस रिमांड पर लेने की अपील की गई, लेकिन शनिवार को जिस मामले में पुलिस रिमांड की अपील की गई, उसमें पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, जिसका हवाला आरोपी सुनील कुमार के वकील ने दिया और कोर्ट ने शनिवार को सुनील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद आज सोमवार को एटीएस की ओर से पीपी ने पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा, जबकि आरोपी सुनील कुमार की ओर से हाईकोर्ट के वकील ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

