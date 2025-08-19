ETV Bharat / state

न्यायाधीशों को आवास सुविधा का मामला, हाईकोर्ट ने कहा-सरकार को बिना निचोड़े कुछ नहीं निकल रहा - HIMACHAL HIGH COURT

न्यायाधीशों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब इस मामले पर 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:48 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों को आवास जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने में सरकार के ढीले रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने खेद प्रकट किया है कि इस मामले में सरकार को बिना निचोड़े कुछ भी नहीं निकल रहा है.

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट सहित हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना न होने पर अवमानना के कई मामलों का सामना कर रही है. दरअसल, ये कड़ी टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने न्यायाधीशों को आवास उपलब्ध करवाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की है. इस मामले में अदालत ने सरकार की तरफ से दाखिल किए गए शपथपत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए प्रभावी रूप से 13 आवास उपलब्ध करवाए गए हैं. वहीं, शपथपत्र में 12 आवासों की हवाला दिया गया है. इसके अलावा एक आवास वर्तमान लोकायुक्त के पास है.

हाईकोर्ट ने कहा कि आवासों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि कर्जन हाउस नाम के आवास का आवंटन हाईकोर्ट को किया गया है, लेकिन इसका उपयोग अदालत के गेस्ट हाउस के तौर पर किया जा रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अन्य राज्यों से शिमला आने वाले न्यायाधीशों को ठहराया जा सके. चूंकि राज्य सरकार के पास अच्छे आवास नहीं हैं, लिहाजा कर्जन हाउस को इस पर्पस के लिए प्रयोग किया जा रहा है.

वहीं, सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट को सौंपे गए आवासों का उसके द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है. इस दलील का हाईकोर्ट ने खंडन करते हुए कहा कि अदालत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के वीसी के लिए आवास की कमी के कारण उन्हें हार्विंगटन एस्टेट शिमला में एक घर में रहने की अनुमति दी है. ऐसे में सरकार के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हाईकोर्ट आवासों का उपयोग नहीं कर रहा है.

मामले में अदालत ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि वो अपने पास उपलब्ध आवासों में से हाईकोर्ट को विकल्प दे, क्योंकि सरकारी सूची के अनुसार ही हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीश अपने खुद के आवास में रह रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा विकल्प दिया जाता है तो उनमें से कोई जज सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास का विकल्प चुन सकता है. शर्त यही कि आवास का विशिष्ट विवरण दिया गया हो. इसके साथ ही खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है.

