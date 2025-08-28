नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को करने का आदेश दिया.

आज रॉबर्ड वाड्रा की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश वकील श्रीकर ऐचुरी ने कहा कि वकीलों की ओर से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की वजह से वे कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अपना वकालतनामा भी दाखिल करेंगे. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि चूंकि आरोपियों की ओर से वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया गया है इसलिए मामले की सुनवाई टाल दी जाए। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 2 अगस्त को वाड्रा समेत इस मामले के दस आरोपियों को समन जारी किया था. 17 जुलाई को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं. उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लाऊंड्रिंग के मामले में जब्त किया है.

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी. गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी. वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे. यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी. इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया।. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी. इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ. इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

