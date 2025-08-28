ETV Bharat / state

वकीलों के विरोध के चलते पेश नहीं हुए रॉबर्ड वाड्रा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली - ROBERT VADRA

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया है.

ROBERT VADRA
रॉबर्ट वाड्रा पर सुनवाई टली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को करने का आदेश दिया.

आज रॉबर्ड वाड्रा की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश वकील श्रीकर ऐचुरी ने कहा कि वकीलों की ओर से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की वजह से वे कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अपना वकालतनामा भी दाखिल करेंगे. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि चूंकि आरोपियों की ओर से वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया गया है इसलिए मामले की सुनवाई टाल दी जाए। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 2 अगस्त को वाड्रा समेत इस मामले के दस आरोपियों को समन जारी किया था. 17 जुलाई को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं. उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लाऊंड्रिंग के मामले में जब्त किया है.

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी. गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी. वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे. यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी. इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया।. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी. इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ. इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें- ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

ये भी पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी, 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दी है. स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को करने का आदेश दिया.

आज रॉबर्ड वाड्रा की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश वकील श्रीकर ऐचुरी ने कहा कि वकीलों की ओर से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की वजह से वे कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अपना वकालतनामा भी दाखिल करेंगे. ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि चूंकि आरोपियों की ओर से वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया गया है इसलिए मामले की सुनवाई टाल दी जाए। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 2 अगस्त को वाड्रा समेत इस मामले के दस आरोपियों को समन जारी किया था. 17 जुलाई को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं. उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लाऊंड्रिंग के मामले में जब्त किया है.

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी. गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी. वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे. यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी. इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया।. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी. इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ. इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें- ED ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

ये भी पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी, 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT ROBERT VADRAROBERT VADRAROBERT VADRA MONEY LAUNDERING CASESKY LIGHT HOSPITALITYROBERT VADRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.