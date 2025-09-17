ETV Bharat / state

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया अभियान का शुभारंभ

पीएम ने किया धार से वर्चुअली लोगों को संबोधित: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में और कई नए कामों का शुभारंभ किया है. कई जगहों पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होने के साथ ही मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया है. जिसमें माता और बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. माता और महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा परिवार सशक्त रहेगा. तभी हमारा छत्तीसगढ़ और देश स्वस्थ रहेगा.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ: सीएम ने कहा कि यहां पर महिला बाल विकास विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार से पूरे देश के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया. सीएम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हुईं.

रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मंडपम परिसर में आज स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया. अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की. इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज विश्वकर्मा जयंती के साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है.

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार (ETV Bharat)

आज विश्वकर्मा जयंती है और प्रदेश की समस्त जनता को विश्वकर्मा जयंती की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं. हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, वे स्वस्थ रहें और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें: विष्णु देव साय,सीएम

स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे: अभियान के तहत प्रदेश भर में 7500 से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों के उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग, कुष्ठ जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच और उपचार किया जाएगा. गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसवपूर्व जांच, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड वितरण, बच्चों का टीकाकरण और किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण एवं मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे.

महिलाओं के लिए पोषण पंचायत: राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विशेष गतिविधियां जैसे पोषण पंचायतें, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श और मातृ-शिशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे. पात्र महिलाओं का विशेष पंजीकरण कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा. साथ ही, मिलेट्स और स्थानीय पौष्टिक खाद्य जैसे कोदो, कुटकी, रागी को अपनाने के लिए महिलाओं और परिवारों को प्रेरित किया जाएगा. बच्चों की परवरिश में पुरुषों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी.



कार्यक्रम में गणमान्य लोग रहे मौजूद: कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी भी मौजूद रहे.