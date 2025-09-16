ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर देशभर में शुरू होगा 'स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान', राज्य भर में खुलेंगे अबुआ मेडिकल स्टोर

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक देश भर में 'स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान' चलेगा. झारखंड में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितम्बर को इंदौर (मध्यप्रदेश) से करेंगे, जबकि झारखंड में पंचायत स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे.

स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज बनाए और वितरित किए जाएंगे

स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार अभियान के तहत विशेष फोकस महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा. राज्यभर में आयोजित होने वाले इन स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड डोनेशन, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की मुफ्त स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी. महिलाओं को पोषण और आहार संबंधी विशेष जानकारी भी दी जाएगी. इसके अलावा आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग कार्ड जैसे स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज मौके पर ही बनाए और वितरित किए जाएंगे.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल

अभियान को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह और एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा भी मौजूद थे. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है.

राज्य भर में खुलेंगे अबुआ मेडिकल स्टोर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा करते हुए निर्देश दिया कि पूरे राज्य में 'अबुआ मेडिकल स्टोर' खोले जाएं ताकि गरीबों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें. उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्यभर में करीब 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे उसके अगले चरणों में और अधिक स्टोर खोले जाएंगे.

डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि 'राज्य के हर सुदूर इलाके तक दवाइयां पहुंचें और इलाज के अभाव में किसी गरीब की जान न जाए.'