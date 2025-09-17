ETV Bharat / state

भिवानी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ आगाज, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मिलेगी ये सुविधा

महिलाओं के सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा: भिवानी के पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज में भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "महिलाओं के पोषण, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और 8 वें राष्ट्रीय पोषण माह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है. यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा."

भिवानीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर में अलग-अलग कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत की गई है. इसी के तहत देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरूआत की गई है. इसका उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा में उनके सहयोग को आगे बढ़ाना है.

भिवानी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ आगाज (Etv Bharat)

क्या है अभियान: स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "इस अभियान के तहत मातृ-शिशु सुरक्षा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नामांकन, महिलाओं के पोषण को ट्रैक करना, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पर जांच, टीकाकरण अभियान, एनीमिया स्तर की जांच, छोटे बच्चों के पोषण सहित विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की जांच 17 से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत की जाएगी. ताकि हमारे देश की नारियां शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके और राष्ट्र उन्नति कर सके." उन्होंने कहा कि "सारा देश स्वस्थ रहे, बीमारियां से मुक्त रहे, इसके लिए भले ही मेडिकल सहायता, योग या खान-पान में सुधार या शारीरिक मेहनत करके स्वस्थ रखा जाए, हमें जरूर स्वस्थ रहना चाहिए. तभी राष्ट्र सही मायने में आगे बढ़ पाएगा." इस मौके पर उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और पोषण माह संबंधी सामग्री भी वितरित की.

क्या बोलीं महिलाएं: मौके पर लाभार्थी दुर्गा और पायल ने बताया कि "सशक्त नारी-सशक्त परिवार अभियान के तहत वे आज हमलोग यहां पहुंचे हैं. भिवानी के इस मेडिकल कॉलेज में हमलोगों ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जांच नि:शुल्क करवाई है. इससे हमें और हमारे बच्चों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी. इस दौरान हमें पोषण संबंधी जानकारी के साथ-साथ आवश्यक दवाइयां भी मुफ्त में मिला."