क्यों होता है पाइल्स-फिस्टुला? आयुर्वेद में जड़ से इलाज, चीर-फाड़ की नहीं होगी जरूरत

पाइल्स-फिस्टुला जैसी बीमारियों में आयुर्वेद की क्षारकर्म, क्षारसूत्र से मरीजों को लाभ होता है. विदेशी लोग भी यहां आकर इलाज करा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 2:01 PM IST
लखनऊ: बवासीर, फिस्टुला-भगंदर एक आम समस्या है जिससे बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं. इसका समय पर इलाज नहीं कराने से यह गंभीर हो सकती है. बवासीर में गुदा हिस्से में मस्से हो जाते हैं और उनमें काफी दर्द होता है.
पाइल्स का आयुर्वेद में है सटीक इलाज: कई बार तो इनसे खून भी आने लगता है. अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये बीमारी परेशान कर रही है तो हम आपको बता रहे हैं इसका सटीक इलाज, जो आयुर्वेद में है.
पाइल्स-फिस्टुला के मरीज क्यों बढ़ रहे: बेंगलुरु के आयुर्वेद शल्य चिकित्सक डॉ. पी रमेश भट्ट ने लखनऊ के टूड़ियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में शल्य चिकित्सा विभाग की तरफ से आयोजित व्याख्यान में बताया कि इन दिनों गुदा द्वार की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.
इसमें फिशर, पाइल्स, फिस्टुला शामिल हैं. यह बेढंगी जीवनशैली व गड़बड़ खान-पान से हो सकता है. कब्ज, खाने में फाइबर की कमी, पानी कम पीना, पेट की बीमारियां, प्रेगनेंसी और ज्यादा तनाव इसके आम कारण हैं.
पाइल्स-भगंदर के लक्षण
- गुदा में बार-बार फोड़े होना.
- गुदा के आसपास दर्द और सूजन.
- शौच करने में दर्द.
- मलद्वार से खून आना.
- बुखार लगना, ठंड लगना और थकान होना.
- कब्ज होना, मल नहीं हो पाना.
- गुदा के पास से बदबूदार और खूनी पस निकलना.
- गुदा के आसपास की त्वचा में जलन.
कैसे करें बचाव?
- कब्ज या सूखे मल की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें.
- तरल पदार्थ का ज्यादा सेवन करें.
- शराब और कैफीन पीने से बचें.
- शौच को रोकें नहीं, बहुत जरुरी हो तो भी ज्यादा देर तक न रोकें.
- पाचन तंत्र फिट रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें.
- शौच करने में पर्याप्त समय लें. न बहुत हड़बड़ी करें और ना ही बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहें.
- मल द्वार को साफ और सूखा रखें. शौच के बाद अच्छे से सफाई करें.
पाइल्स का आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए विदेश से भी आते हैं मरीज: डॉ. पी रमेश भट्ट ने बताया कि इन बीमारियों में आयुर्वेद की क्षार कर्म, क्षार सूत्र से बहुत अधिक लाभ मरीजों को होता है. विदेश से भी बहुत से मरीज भारत में आकर क्षारसूत्र से इलाज करा रहे हैं. बता दें कि डॉ. पी रमेश भट्ट को इजराइल और अमेरिका सरकार द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए सम्मानित किया जा चुका है.
शुगर पेशेंट के घाव भरने में आंवला-हल्दी मददगार: व्याख्यान में आए डॉ. ज्ञानचंद ने बताया कि लगभग 9 प्रतिशत मधुमेह रोगियों में पैर में घाव बनता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है. उसमें आंवला, हल्दी आदि से बनी पट्टी से घाव जल्दी भरता है.
रीढ़ की सर्जरी में इंडोस्कोपी विधि कारगर: न्यूरो एंड इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन डॉ. अचल गुप्ता ने बताया कि पीठ दर्द से निजात दिलाने में एंडोस्कोपिक तकनीक कारगर है. लोकल एनेस्थीसिया की मदद से महज एक सेंटीमीटर का चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है.
ऑपरेशन के छह घंटे के भीतर ही मरीज अपने रोजमर्रा के काम पर लौट सकता है. यह तकनीक काफी सुरक्षित है. उन्होंने बताया कि सामान्य ओपन सर्जरी की अपेक्षा इंडोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी काफी कारगर है. लेकिन, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी के चलते इस तकनीक का इस्तेमाल बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है.
अनियमित जीवन शैली से युवाओं में बढ़ रहा पीठ दर्द: स्पाइन सर्जन डॉ. साई दिलीप ने बताया कि अनियमित जीवन शैली के कारण युवाओं में पीठ दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है. दरअसल, काम के दबाव के चलते युवा व्यायाम नहीं कर पाते हैं. घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर काम कर रहें हैं.
