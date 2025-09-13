ETV Bharat / state

भगवान भरोसे चतरा की स्वास्थ्य व्यवस्था! चिकित्सकों के अभाव में नहीं मिल रहा समुचित उपचार

चतरा में स्वस्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल है. डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है.

health-system-in-bad-condition-due-to-lack-of-doctors-proper-treatment-is-not-available-in-chatra
इलाज के इंतजार में बैठे मरीज व परिजन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2025 at 1:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चतरा: केंद्र और राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके. लेकिन चतरा में स्वास्थ्य महकमा और सदर अस्पताल भगवान भरोसे है. राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए चिकित्सकों के ट्रांसफर के बाद जिले में डॉक्टर्स की कमी हो गई है.

यहां पदस्थापित डॉक्टर दूसरे जिले में तो चले गए, लेकिन दूसरे जिले से बदलकर चतरा में पोस्टिंग पाने वाले ज्यादातर डॉक्टरों ने अबतक जिले में योगदान नहीं दिया है. जिससे सबसे ज्यादा परेशानी सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को उठानी पड़ रही है. ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति और भी भयावह है. ग्रामीण इलाकों के अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति नगन्य है. कई लोग ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा दिए गए गलत इलाज का भेंट चढ़ चुके हैं.

जानकारी देते मरीज के परिजन, सिविल सर्जन (ETV BHARAT)

झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे झोलाछाप डॉक्टरों पर नकेल कसने में जुटा है. लेकिन ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप को भगवान मानने वाले ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन अस्पतालों में डॉक्टर को प्रतिनियुक्त करने की बजाय ग्रामीण और सुदरवर्ती इलाकों में गरीबों का मसीहा बन चुके चिकित्सकों पर कार्रवाई कर रहा है. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर डॉक्टरों से अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है. झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

चतरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम और उनकी टीम में शामिल अधिकारियों को शुक्रवार को हंटरगंज और वशिष्ठनगर के बॉर्डर पर स्थित दंतार के ग्रामीणों ने घंटों बंधक बना लिया था. पुलिस के बीच बचाव से ग्रामीण शांत हुए और सभी को मौके से छुड़ाया गया. हालांकि देर रात अधिकारियों की एक टीम सुरक्षा बलों के साथ फिर मौके पर पहुंची और चंदन नाम के झोलाछाप क्लिनिक को सील कर दिया. झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील होने के बाद सदर अस्पताल समेत सभी प्रखंड मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है.

ग्रामीण इलाकों में नहीं हो सकता डॉक्टरों की नियुक्ति: सिविल सर्जन

मामले में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बयान दिया है. उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय साफ-साफ शब्दों में कहा कि जब सदर अस्पताल में ही डॉक्टर नहीं हैं, तो ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं.

सिविल सर्जन ने कहा कि हेड क्वार्टर की वर्तमान स्थिति भी यही है. यहां एक भी सर्जन नहीं है, जो ऑपरेशन कर सके. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र को हमलोग कैसे देख पाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए ट्रांसफर के बाद चतरा में डॉक्टरों की भारी कमी हो गई है. किसी तरीके से मैनेज करके व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है.

चतरा को झोलाछाप मुक्त जिला बनाकर रहेंगे: एसडीओ

वहीं, दूसरी ओर अनुमंडल पदाधिकारी जहुर आलम ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ चतरा जिला मुख्यालय में झोलाछाप डॉक्टरों को पनपने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चतरा में इन दोनों स्वास्थ्य विभाग के मिली भगत से ही झोलाछाप फल फूल रहे हैं. ये झोलाछाप डॉक्टर मरीजों को हाई एंटीबायोटिक दवाएं देकर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने ठान रखा है कि चतरा को झोलाछाप मुक्त जिला बनाकर रहेंगे. अभियान निरंतर जारी रहेगा, जो लोग भी झोलाछाप का समर्थन करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

एसडीओ ने बताया कि चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में एक फर्जी नर्सिंग होम को सील करने के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. वशिष्ठनगर जोरी थाने में 58 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

ये भी पढ़ें: कंधों पर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था! मासूम बच्चे का शव लेकर पैदल चलने को मजबूर हुआ पिता

चतरा के सिमरिया अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा, परिजनों ने जमकर काटा बवाल

चतरा में नवजात शिशु की खरीद-फरोख्त! नर्सिंग होम को किया गया सील

For All Latest Updates

TAGGED:

CHATRA चतरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाCHATRA SADAR HOSPITALस्वास्थ्य व्यवस्था बदहालBAD HEALTH SYSTEM IN CHATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.