भगवान भरोसे चतरा की स्वास्थ्य व्यवस्था! चिकित्सकों के अभाव में नहीं मिल रहा समुचित उपचार

चतरा: केंद्र और राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके. लेकिन चतरा में स्वास्थ्य महकमा और सदर अस्पताल भगवान भरोसे है. राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए चिकित्सकों के ट्रांसफर के बाद जिले में डॉक्टर्स की कमी हो गई है.

यहां पदस्थापित डॉक्टर दूसरे जिले में तो चले गए, लेकिन दूसरे जिले से बदलकर चतरा में पोस्टिंग पाने वाले ज्यादातर डॉक्टरों ने अबतक जिले में योगदान नहीं दिया है. जिससे सबसे ज्यादा परेशानी सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को उठानी पड़ रही है. ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति और भी भयावह है. ग्रामीण इलाकों के अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति नगन्य है. कई लोग ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा दिए गए गलत इलाज का भेंट चढ़ चुके हैं.

झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे झोलाछाप डॉक्टरों पर नकेल कसने में जुटा है. लेकिन ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप को भगवान मानने वाले ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन अस्पतालों में डॉक्टर को प्रतिनियुक्त करने की बजाय ग्रामीण और सुदरवर्ती इलाकों में गरीबों का मसीहा बन चुके चिकित्सकों पर कार्रवाई कर रहा है. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर डॉक्टरों से अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है. झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

चतरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम और उनकी टीम में शामिल अधिकारियों को शुक्रवार को हंटरगंज और वशिष्ठनगर के बॉर्डर पर स्थित दंतार के ग्रामीणों ने घंटों बंधक बना लिया था. पुलिस के बीच बचाव से ग्रामीण शांत हुए और सभी को मौके से छुड़ाया गया. हालांकि देर रात अधिकारियों की एक टीम सुरक्षा बलों के साथ फिर मौके पर पहुंची और चंदन नाम के झोलाछाप क्लिनिक को सील कर दिया. झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक सील होने के बाद सदर अस्पताल समेत सभी प्रखंड मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है.

